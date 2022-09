Denzel Dumfries heeft dinsdag een hoofdrol vertolkt bij de eerste zege van Internazionale in de Champions League. De rechtsback scoorde in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Viktoria Plzen. Tottenham Hotspur ging in de slotfase onderuit tegen Sporting CP.

Inter, met Dumfries in de basis en Stefan de Vrij op de bank, domineerde de eerste helft tegen Viktoria Plzen. De uitploeg bracht het overwicht na twintig minuten tot uitdrukking in de score. Edin Dzeko kon in de lange hoek afwerken na een aanval via Robin Gosens en Joaquín Correa. Het betekende alweer de negende goal van de Bosnische spits tegen Viktoria Plzen in zijn loopbaan.

Na de onderbreking moest Viktoria Plzen met tien man verder na een doodschop van Pavel Bucha tegen Nicolò Barella. Daarna liep Inter via Dumfries uit naar 0-2. De rechtsback van het Nederlands elftal had bij een counter alle tijd om aan te leggen en de doelman te verschalken.

Door de overwinning heeft Inter net zo veel punten als Bayern München en FC Barcelona, die om 21.00 uur tegenover elkaar staan in de Allianz Arena. Viktoria Plzen blijft puntloos onderaan in groep C.

Stand in groep C Champions League 1. Bayern München 1-3 (+2)

2. FC Barcelona 1-3 (+4)

3. Internazionale 2-3 (0)

4. Viktoria Plzen 2-0 (-6)

Tottenham verliest in slotfase

In groep D leek het bij Sporting CP en Tottenham Hotspur lange tijd op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien. Richarlison dacht Tottenham weliswaar vlak voor de pauze op voorsprong te zetten, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Een inzet van Marcus Edwards, voormalig speler van Excelsior, werd gekeerd door Tottenham Hotspur-doelman Hugo Lloris.

Na de onderbreking kregen beide teams enkele kansen om de score te openen, maar onder anderen Harry Kane trof geen doel. In de slotfase zette Sporting aan, met twee goals als resultaat. Paulinho torende bij een corner boven de defensie van Tottenham uit en kopte in de lange hoek raak: 1-0. In de extra tijd verzorgde Arthur Gomes het slotakkoord door na een prachtige solo de bal binnen te werken: 2-0.

Sporting gaat door de zege met zes punten uit twee duels aan kop in groep C. Nummer twee Tottenham blijft op drie punten steken. Groepsgenoten Olympique de Marseille en Eintracht Frankfurt nemen het later op de avond tegen elkaar op.

Stand groep D Champions League 1. Sporting CP 2-6 (+5)

2. Tottenham Hotspur 2-3 (0)

3. Olympique de Marseille 1-0 (-2)

4. Eintracht Frankfurt 1-0 (-3)