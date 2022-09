Ajax treedt dinsdag ongewijzigd aan in de kraker tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League (aftrap 21.00 uur). Mohammed Kudus krijgt in de spits wederom de voorkeur boven Brian Brobbey.

Opstelling Liverpool Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Díaz.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Álvarez, Berghuis, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Trainer Alfred Schreuder verraste vorige week in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC door Brobbey te passeren en te kiezen voor Kudus. Die keuze pakte uitstekend uit: Kudus was met een schitterend doelpunt een van de vele uitblinkers in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. En dat terwijl de Ghanees vlak daarvoor een transfer naar Everton wilde forceren.

Met Kudus als valse spits was Ajax zaterdag in de Eredivisie ook een maatje te groot voor sc Heerenveen (5-0). Wederom was de linkspoot een van de betere spelers op het veld: hij scoorde twee keer. Brobbey was als invaller ook trefzeker, maar moet in Liverpool opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank.

Calvin Bassey begint 'gewoon' in de basis bij Ajax. De verdediger viel tegen Heerenveen in de slotfase uit met een beenblessure, waardoor Ajax de wedstrijd noodgedwongen met tien spelers moest uitspelen. De kwetsuur van de Nigeriaan, die deze zomer voor 23 miljoen euro overkwam van Rangers FC en indruk maakte in zijn eerste weken in Amsterdam, blijkt mee te vallen.

Daley Blind gaat tegen Liverpool zijn honderdste Europese wedstrijd spelen. De verdediger debuteerde op 17 december 2008 als speler van Ajax tegen Slavia Praag in Europa. Het duel op Anfield wordt zijn 71e Europese duel voor de Amsterdammers. Hij speelde er ook 29 met Manchester United. Met die club versloeg hij Ajax vijf jaar geleden in de finale van de Europa League.

Ajax kan tegen Liverpool een grote stap richting overwintering in de Champions League zetten. Liverpool verloor de eerste wedstrijd tegen Napoli met 4-1 en verkeert in crisissferen. De andere groepswedstrijd tussen Napoli en Rangers FC wordt woensdag pas gespeeld.

Stand in groep A Champions League 1. Ajax 1-3 (+4)

2. Napoli 1-3 (+3)

3. Liverpool 1-0 (-3)

4. Rangers FC 1-0 (-4)

Jürgen Klopp staat er slecht voor met Liverpool. Jürgen Klopp staat er slecht voor met Liverpool. Foto: Reuters

Liverpool in crisissferen richting duel met Ajax

Liverpool kent de slechtste seizoensstart in jaren. De ploeg van manager Jürgen Klopp verloor niet alleen dik van Napoli, maar komt ook in de Premier League niet uit de verf. De verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen heeft na zes wedstrijden pas negen punten.

Klopp heeft om die reden stevig ingegrepen bij Liverpool: verdediger Joe Gomez, middenvelder James Milner en aanvallers Robert Firmino en Darwin Núñez zitten allemaal op de bank. Virgil van Dijk staat 'gewoon' in de basis, ondanks dat de aanvoerder van het Nederlands elftal de laatste weken slecht in vorm is.

Het duel tussen Liverpool en Ajax is een kraker in de Champions League. 'The Reds' waren zes keer de beste in de grootste clubcompetitie ter wereld, waarvan de laatste keer in 2019. Ajax won de 'cup met de grote oren' vier keer. De laatste eindzege van de Amsterdammers dateert van 1995.

Ajax en Liverpool stonden vier keer eerder tegenover elkaar. De bekendste ontmoeting is de zogenoemde mistwedstrijd in 1966. Terwijl de doelen amper zichtbaar waren in het Olympisch Stadion in Amsterdam, won Ajax met 5-1 van de Engelse topclub. De zege markeerde de opmars van Ajax in Europa.

Liverpool-Ajax staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Artur Dias. Voorafgaand aan het duel op Anfield wordt een minuut stilte in acht genomen vanwege de dood van Elizabeth. De hymne van de Champions League zal om die reden niet klinken. De spelers van zowel Liverpool als Ajax dragen rouwbanden.

