Ilkay Gündogan verwacht dat Erling Haaland een belangrijke rol gaat spelen bij het Champions League-duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund woensdagavond. De middenvelder is onder de indruk van zijn teamgenoot, die deze zomer overkwam van de Duitse club.

Haaland heeft sinds zijn komst bij de Engelse topclub al twaalf keer gescoord in acht wedstrijden. Bij de zeges op Crystal Palace (4-2) en Nottingham Forest (6-0) maakte de 22-jarige aanvaller een hattrick. Gündogan zei dinsdag bij de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Dortmund dat Haaland dit seizoen bepalend kan zijn voor City.

"Hij heeft de X-factor. Een spits van zijn niveau kan het verschil maken in de grote wedstrijden", stelde Gündogan, die zelf vijf jaar voor Dortmund speelde. "Haaland is geweldig begonnen aan zijn eerste seizoen in de Premier League. Het winnen van de Champions League is onze grote droom. We zijn er vaak dichtbij geweest, maar het is ons nooit gelukt. Misschien dat het met hem wel lukt."

Vorig seizoen verloor de formatie van coach Josep Guardiola in de halve finales van de latere winnaar Real Madrid. Een jaar eerder verloor City in de finale van Chelsea. "Op dit hoge niveau geven details vaak de doorslag", vervolgde Gündogan. "We konden helaas niet afdwingen dat die in ons voordeel uitvielen. Maar we hebben met Haaland nu een bijzondere troef in handen."

'De CL winnen doe je niet zomaar'

Ook Guardiola geniet van het spel van Haaland, maar de trainer wil niet aangeven of City met de Noor in de selectie nu meer kans maakt op de Champions League. "Hij is een hele goede spits die ons zeker verder helpt. Maar de Champions League winnen doe je niet zomaar. Het is een heel zware competitie, details gaan de eindwinnaar bepalen", aldus Guardiola.

Naast Haaland en Gündogan hebben ook City-spelers Sergio Gómez en Manuel Akanji een verleden bij Dortmund. Guardiola denkt dat dit een voordeel voor City kan zijn. "Zij kennen de spelers van Dortmund beter dan ik, zeker weten. Maar we gaan woensdag zien of dat een voordeel is of niet."

City won vorige week de eerste groepswedstrijd tegen Sevilla met 4-0, mede dankzij twee goals van Haaland. Dortmund won het eerste groepsduel met FC Kopenhagen met 3-0. De wedstrijd tussen City en Dortmund in het Etihad Stadium begint woensdagavond om 21.00 uur.