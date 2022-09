Erik Pieters heeft zich aangesloten bij West Bromwich Albion, de huidige nummer zestien van het Championship. De 34-jarige linksback was transfervrij na zijn vertrek bij Burnley deze zomer. Doelman Mark Flekken heeft in Duitsland zijn contract verlengd bij SC Freiburg.

West Brom-coach Steve Bruce is blij dat Pieters zich definitief bij de selectie heeft gevoegd. De afgelopen zes weken trainde de verdediger al mee. "Hij heeft aangetoond dat hij nog topfit is. Hij blijft een heel goede speler met veel ervaring", laat Bruce weten op de clubsite.

Pieters stond eerder onder contract bij FC Utrecht, PSV, Stoke City en Amiens SC. De afgelopen drie seizoen speelde hij bij Burnley, waarvoor hij 66 keer uitkwam.

"Ik wil laten zien wat ik nog in huis heb", vertelt Pieters. "Ik hou nog steeds van het spelletje. Als mijn lichaam aangeeft dat het niet meer gaat, zal ik gaan nadenken over mijn toekomst. Maar ik voel me nog topfit. Ik ben klaar om te strijden voor West Brom."

Flekken gaat langer door bij Freiburg

Flekken heeft zijn verbintenis bij Freiburg verlengd. De Duitse club doet geen mededeling over de lengte van het nieuwe contract. De 29-jarige doelman speelt sinds 2018 voor de huidige nummer twee van de Bundesliga.

"Mark heeft alles wat een moderne keeper nodig heeft", zegt sportdirecteur Klemens Hartenbach op de clubsite. "De bal is zijn vriend, of hij hem nu in zijn handen of aan zijn voeten heeft."

"Ik voel me hier thuis", vult Flekken aan. "Ik ben trots op wat wij samen bij deze club presteren. Uiteraard wil ik nog meer bereiken. Daarvoor ga ik heel hard werken."

Flekken debuteerde in maart van dit jaar voor het Nederlands elftal in de oefeninterland tegen Denemarken (4-2). Inmiddels staat de doelman op vier interlands. Flekken maakt deel uit van de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor de Nations League-duels met Polen (22 september) en België (25 september).