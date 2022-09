Donyell Malen is na een maand blessureleed weer beschikbaar bij Borussia Dortmund. De negentienvoudig Oranje-international kan woensdag zijn rentree maken tegen Manchester City.

Malen moest de laatste vijf wedstrijden van zijn club missen door een spierblessure. Tijdens de eerste drie duels van het seizoen was de oud-PSV'er basisspeler bij Dortmund.

De geblesseerde Malen werd anderhalve week geleden niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende Nations League-wedstrijden tegen Polen (22 september) en België (25 september).

Bondscoach Louis van Gaal maakt zijn definitieve selectie, die belangrijk is met het oog op het WK, vrijdag bekend. Het is niet ondenkbaar dat de 23-jarige Malen alsnog op de lijst staat nu hij fit is.

In de Nations League-wedstrijden bereidt Oranje zich voor op het WK in Qatar. In november zijn Senegal, Ecuador en gastland Qatar de tegenstanders.

Het is nog onduidelijk of Malen woensdag direct terugkeert in de basis van Dortmund. Het uitduel met Manchester City begint om 21.00 uur. Tijdens de eerste speelronde werd FC Kopenhagen met 3-0 verslagen.

