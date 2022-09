Mitchell Dijks kan voorlopig niet uitkomen voor zijn nieuwe club Vitesse. De 29-jarige linksback moet zich laten opereren aan zijn knie en staat daardoor weken aan de kant.

Dijks verbond zich anderhalve week geleden voor een jaar aan Vitesse. Hij kwam transfervrij over van Bologna en speelde in Nederland eerder voor Ajax, Willem II en sc Heerenveen.

Het ging deze week mis toen Dijks aansloot bij de groepstraining van Vitesse. De vleugelverdediger liep een blessure aan zijn knie op, waarna uit onderzoek bleek dat een operatie noodzakelijk is.

Dijks zal zaterdag hoe dan ook Vitesse-FC Volendam missen. Daarna volgt een interlandperiode. Het is nog niet duidelijk wanneer hij zijn debuut voor de Arnhemse club kan gaan maken.

Vitesse is slecht aan het seizoen begonnen. De ploeg van coach Thomas Letsch pakte slechts vier punten in de eerste zes wedstrijden en staat daarmee op de veertiende plek in de Eredivisie.

Mitchell Dijks kwam de afgelopen jaren uit voor Bologna. Foto: Getty Images

