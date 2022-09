Dirk Kuijt blijft ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om ADO Den Haag naar betere resultaten te leiden. Zijn ploeg ontsnapte maandagavond op bezoek bij Jong FC Utrecht aan een nieuwe nederlaag: 1-1.

Nigel Owusu voorkwam in stadion Galgenwaard met een laat doelpunt dat ADO voor de vijfde keer in de eerste zeven speelrondes verloor. De residentieclub staat slechts vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik heb altijd vertrouwen in mezelf. Ik heb geloof in het feit dat ik deze groep beter kan maken. Aan mij ligt het niet. Als we het willen doen, dan moeten we het met zijn allen doen", zei Kuijt naderhand tegen ESPN.

"Ik stop mijn hele ziel en zaligheid erin. Ik ben bereid om voor deze club, deze spelers en stafleden te strijden en te werken. Ik denk dat het kan, maar dan moeten we daar wel met zijn allen zo in staan."

'Ik zal altijd een strijder blijven'

De slechte resultaten van ADO leidden er zondag toe dat een groep supporters verhaal kwam halen bij Kuijt. Vrijdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (2-2) zwaaide een deel van het publiek met witte zakdoekjes.

Ondanks alle tegenslag denkt de 104-voudig Oranje-international in zijn debuutseizoen als hoofdtrainer niet aan opgeven. "Ik zal nooit de handdoek gooien. Dat heb ik nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Ik ben een strijder en dat zal ik altijd blijven."

ADO wacht vrijdag een zware klus. De ploeg van Kuijt gaat dan op bezoek bij koploper PEC Zwolle. In de speelronde daarna staat een thuiswedstrijd tegen Jong PSV op het programma.

