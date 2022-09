AS Roma heeft maandag op bezoek bij Empoli een zwaarbevochten overwinning geboekt. De ploeg van trainer José Mourinho won het uitduel in de Serie A met 1-2. Eerder op de dag ging Wout Weghorst met Besiktas voor het eerst dit seizoen onderuit in de Turkse competitie.

Paulo Dybala was op bezoek bij Empoli de uitblinker bij Roma. De Argentijn opende de score in de zeventiende minuut met een vlammend schot in de bovenhoek en was in de 71e minuut de aangever bij het winnende doelpunt van Tammy Abraham. Tussendoor maakte Filippo Bandinelli de 1-1.

Na de goal van Abraham verzuimde aanvoerder Lorenzo Pellegrini de 1-3 te maken. De middenvelder miste een strafschop na een overtreding op Roger Ibañez. In de slotfase kreeg Empoli-invaller Jean-Daniel Akpa Akpro nog rood voor een wilde overtreding op Chris Smalling.

Bij Empoli stond Sam Lammers in de basis. De voormalig PSV'er kon niet overtuigen en werd in de 82e minuut gewisseld. Bij AS Roma behoorde Rick Karsdorp niet tot de selectie en is Georginio Wijnaldum langdurig uit de roulatie door een gebroken scheenbeen.

Door de moeizame zege houdt AS Roma de aansluiting met de top in Italië. De formatie van Mourinho staat vijfde, maar de achterstand op koploper Napoli, nummer twee Atalanta en nummer drie AC Milan bedraagt slechts één punt. Nummer vier Udinese heeft evenveel punten als Roma.

Wout Weghorst baalt na het verlies met Besiktas bij Istanbul Basaksehir. Wout Weghorst baalt na het verlies met Besiktas bij Istanbul Basaksehir. Foto: Getty Images

Eerste nederlaag voor Weghorst en Besiktas

Eerder op de dag leed Weghorst met Besiktas de eerste nederlaag van dit seizoen in de Süper Lig. Op bezoek bij Istanbul Basaksehir ging de ploeg van de veertienvoudig Oranje-international met 0-1 onderuit.

Voormalig Eredivisie-speler Bertrand Traoré maakte in de 71e minuut het enige doelpunt namens Basaksehir, dat in 2020 voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen werd. De aanvaller dreigde in de verre hoek te schieten, maar klopte doelman Emre Bilgin met een verdekt schot in de korte hoek.

Bij Besiktas maakte Weghorst - met zijn nieuwe geblondeerde coupe - de hele wedstrijd vol. De huurling van Burnley hoopt zich in Turkije in de kijker te spelen bij bondscoach Louis van Gaal. Hij begon het seizoen voortvarend met twee doelpunten en vier assists in de eerste vijf duels.

Naci Ünüvar maakte in het duel tussen Adana Demirspor en Trabzonspor zijn debuut in de Süper Lig. De huurling van Ajax kwam als invaller in het veld bij Trabzonspor en was binnen drie minuten goed voor een fraaie assist bij de 2-2. Trabzonspor verloor door een doelpunt in de blessuretijd alsnog: 3-2.

