ADO Den Haag heeft maandagavond opnieuw punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars speelden bij de terugkeer van trainer Dirk Kuijt in De Galgenwaard met 1-1 gelijk tegen Jong FC Utrecht. Koploper PEC Zwolle won in een doelpuntrijke wedstrijd bij Jong AZ: 2-3.

Al in de tweede minuut had het raak kunnen zijn voor ADO tegen Jong Utrecht. Middenvelder Dhoraso Klas schoot vanuit de tweede lijn op de binnenkant van de paal. In het verdere verloop van de eerste helft trok geen van beide ploegen het initiatief naar zich toe in De Galgenwaard, waar Kuijt als speler tussen 1998 en 2004 onder contract stond bij FC Utrecht.

Na rust brak Jong Utrecht-invaller Derensili Sanches Fernandes de wedstrijd open. Na een snelle uitval maakte hij in de 69e minuut de openingstreffer met een geplaatst schot via de binnenkant van de paal.

ADO drong in de slotfase aan via stormram Mario Bilate - die een goede kans miste - en wist in de 89e minuut de gelijkmaker te forceren. Invaller Nigel Owusu schoot van ver buiten het strafschopgebied op doel, waarna de bal via een Jong Utrecht-verdediger met wat geluk in het doel caramboleerde.

In het restant van de wedstrijd werd niet meer gescoord, wat betekent dat ADO slechts een van zijn eerste zeven wedstrijden won. De club uit de Hofstad is uiterst teleurstellend aan het seizoen begonnen en bezet nu de zestiende plaats. Deze week bezochten tientallen supporters de training om met Kuijt in gesprek te gaan over de slechte resultaten.

PEC wint in doelpuntrijke wedstrijd

PEC Zwolle maakte op bezoek bij Jong AZ geen fout, maar moest diep gaan om de punten veilig te stellen. In de eerste helft kwam de koploper op voorsprong via een eigen doelpunt van Jong AZ-verdediger Finn Stam.

Vervolgens verzuimde Bram van Polen vanaf de strafschopstip de 0-2 te maken, waarna de aanvoerder met een overtreding een penalty aan Jong AZ schonk. Yusuf Barasi benutte die strafschop wél.

Na een doelpunt van Iman Griffith keek de ploeg van trainer Dick Schreuder kort na rust zelfs even tegen een achterstand aan, maar vervolgens stelden 'De Blauwvingers' via Younes Taha en Dean Huiberts orde op zaken. PEC heeft nu negentien punten uit zeven wedstrijden.

Roda JC en De Graafschap maakten er in Kerkrade ook een spektakelstuk van. Uiteindelijk trokken de Limburgers met 3-2 aan het langste eind. Almere City speelde met 1-1 gelijk tegen nummer twee FC Eindhoven, dat daardoor nu twee punten achterstand heeft op koploper PEC.

Jong Ajax won voor eigen publiek met 3-1 van NAC Breda, hoewel de bezoekers in de eerste helft nog de leiding hadden genomen. In de slotfase kreeg zowel Sontje Hansen (Jong Ajax) als Sabir Agougil (NAC) rood na een handgemeen. Jong PSV won gemakkelijk met 3-1 van FC Den Bosch; verdediger Jenson Seelt maakte twee doelpunten.

