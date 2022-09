FC Barcelona-trainer Xavi is niet bang dat zijn ploeg dinsdag in de Champions League opnieuw van Bayern München verliest. De coach ziet een andere mentaliteit bij zijn spelers en denkt dat ze daarom een goed resultaat kunnen boeken tegen de Duitsers.

Afgelopen seizoen troffen Bayern en Barcelona elkaar ook al in de Champions League en toen wist 'Der Rekordmeister' twee keer te winnen (0-3 in Barcelona en 3-0 in München). Tijdens die laatste ontmoeting was Xavi al trainer van de Catalanen. Toch heeft hij goede hoop op een beter resultaat in het duel van dinsdagavond.

"We staan er veel beter voor dan toen we hier vorig seizoen naartoe kwamen", zei Xavi maandag op een persconferentie. "We spelen nu met een andere mentaliteit. Nu willen we er wel negentig minuten lang een echte wedstrijd van maken."

"We hebben dit seizoen hoge verwachtingen", vervolgde de coach. "Maar het resultaat van morgen hoeft daar niet per se verandering in te brengen. Wij dromen ervan te winnen en geschiedenis te schrijven. We hebben immers nog nooit gewonnen in München."

'Lewandowski zal erg gemotiveerd zijn'

Na een transferzomer waarin Barcelona meerdere topspelers vastlegde, staan de Catalanen tweede in La Liga en wonnen ze de eerste Champions League-wedstrijd tegen Viktoria Plzen met 5-1. Xavi wil zich door de goede resultaten niet in slaap laten sussen.

"We mogen niet overmoedig worden alleen omdat we de laatste tijd goede resultaten hebben geboekt", zei Xavi. "We moeten in ons achterhoofd houden hoe het was om vorig seizoen tegen Bayern te spelen en we moeten naar onze mogelijkheden spelen."

Xavi besteedde op de persconferentie ook aandacht aan topaankoop Robert Lewandowski. De trainer is tevreden over de start van de Pool, die dinsdag tegen zijn oude club speelt. "Het wordt natuurlijk een bijzonder duel voor hem. Hij is een echte leider op het veld en zal dinsdag erg gemotiveerd zijn."

Bayern München-FC Barcelona begint dinsdag om 21.00 uur. In het andere duel in deze groep gaat Internazionale dinsdag om 18.45 uur op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Plzen.

Topaankoop Robert Lewandowski maakte een hattrick tegen Viktoria Plzen (5-1-zege). Foto: Getty Images

