Alfred Schreuder heeft voormalig Ajax-coach Erik ten Hag geen tips gevraagd in de aanloop naar het Champions League-duel met Liverpool. De trainer benadrukt dat hij zich op Anfield niet te veel aan wil passen aan de tegenstander.

Ten Hag gaf Schreuder eerder dit seizoen het goede voorbeeld door met 2-1 te winnen van Liverpool, maar Schreuder vroeg de manager van Manchester United niet om tips. "Nee, ik heb geen contact gehad met hem", zei Schreuder op de persconferentie.

"Maar ik heb de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool wel gezien. Toen zag ik bepaalde dingen die voor ons ook zouden passen, maar we proberen het vooral op onze eigen manier te doen", vervolgde Schreuder, die in seizoen 2018/2019 de rechterhand van Ten Hag bij Ajax was.

Voor Schreuder is de voorbereiding op het affiche in de Champions League niet anders dan op andere wedstrijden. "We bereiden ons voor zoals we dat altijd doen, maar het is duidelijk dat dit de sterkste tegenstander is die we in deze competitie tegen zullen komen."

Liverpool-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur. Het andere duel in groep A tussen Rangers FC en Napoli is een dag later, omdat er vanwege het vervoeren van het lichaam van de overleden koningin Elizabeth op dinsdag te weinig politieagenten beschikbaar zijn.