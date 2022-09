Ajax treft dinsdag met Liverpool een team in crisis. De zesvoudig winnaar van de Europacup I/Champions League is dit seizoen een schim van de geoliede machine die de afgelopen jaren onder succestrainer Jürgen Klopp uitgroeide tot een van de beste ploegen van Europa.

Klopp vermeed de afgelopen dagen alle bijtende analyses over de afgang van zijn ploeg tegen Napoli (4-1), de grootste Europese nederlaag voor Liverpool in 56 jaar. "Ik heb nog geen tien woorden gelezen", zei hij maandag op een persconferentie. "Maar waarschijnlijk was alle kritiek terecht. Ik zou na zo'n wedstrijd ook veel vragen hebben over de manager en spelers."

De 55-jarige Duitser noemde de ontmaskering in Napels een "horrorshow" en het slechtste duel in zijn bijna zeven jaar als coach van Liverpool. De energieke ploeg die in 2020 voor het eerste kampioenschap in dertig jaar zorgde en een paar maanden geleden nog mocht dromen van een quadruple (vier prijzen in één seizoen), werd in Stadio Diego Armando Maradona volledig van het veld geblazen door de nummer drie van de Serie A van vorig seizoen.

In de Premier League vergaat het Liverpool voorlopig niet veel beter met twee zeges, drie gelijke spelen en één nederlaag. De verdediging van 'The Reds' - onder leiding van Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk - heeft deze jaargang in acht officiële duels pas twee keer de nul gehouden. Sterspeler Mohamed Salah maakte slechts twee treffers in zijn laatste zeven duels en lijkt de naar Bayern München vertrokken aanvaller Sadio Mané flink te missen.

"Het grote probleem van Liverpool is dat de grote sterren waar ze al jaren op bouwen momenteel niet in de buurt van hun topniveau komen", zei oud-verdediger Rio Ferdinand na het verlies tegen Napoli in zijn analyse voor tv-zender BT Sport. "En er lijkt een gebrek aan inzet te zijn in de ploeg. Individuele fouten kunnen gebeuren, maar het is onacceptabel als spelers geen zin lijken te hebben om terug te rennen na balverlies."

Klopp: 'We moeten onszelf opnieuw uitvinden'

Sinds Klopp in 2001 bij FSV Mainz begon als hoofdtrainer, staat hij bekend om een tactiek die de Duitsers 'gegenpressing' noemen. Simpel gezegd: zijn teams wachten niet af na balverlies, maar proberen de bal direct weer te veroveren, het liefst op de helft van de tegenstander.

Gegenpressing bezorgde Klopp veel succes bij Mainz, Borussia Dortmund en Liverpool, maar de tactiek werkt alleen als het hele team meedoet en de verdediging solide is. En daar gaat het de afgelopen weken mis bij Liverpool.

"Ik kan me niet herinneren dat we in het eerste uur van deze wedstrijd één keer goed druk hebben gezet op de tegenstander", zei Klopp na het duel met Napoli. "Napoli speelde heel goed, maar wij maakten het hen heel makkelijk door ontzettend veel ruimte weg te geven en niet als team te opereren. We moeten onszelf opnieuw uitvinden."

Groep A Champions League 1. Ajax: 1-3 (+4)

2. Napoli: 1-3 (+3)

3. Liverpool: 1-0 (-3)

4. Rangers FC: 1-0 (-4)

Klopp praatte de afgelopen dagen heel veel met zijn spelers

Door het overlijden van koningin Elizabeth ging de Premier League-wedstrijd van Liverpool tegen Wolverhampton Wanderers afgelopen zaterdag niet door, waardoor Klopp alle tijd had om zijn spelers uit te leggen wat ze fout deden tegen Napoli en wat er beter moet tegen Ajax.

"We hebben in vijf dagen heel veel meetings gehad en de ploeg vooral heel veel de waarheid verteld", zei Klopp maandag. "Ik moest wel iets doen. Ik kon moeilijk rustig afwachten of de spelers uit zichzelf zouden veranderen."

"Is dit de situatie die ik wilde? Nee, natuurlijk niet. Maar dit is de situatie waarin we zitten en ergens vind ik het ook wel interessant. Het belangrijkste is dat we weer allemaal hetzelfde plan gaan uitvoeren, als een echt team."

Liverpool-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield. Rangers FC-Napoli, de andere wedstrijd in groep A, is naar woensdag verplaatst, omdat er dinsdag door het overlijden van koningin Elizabeth te weinig agenten beschikbaar waren in Glasgow.

