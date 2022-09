Drie wedstrijden in de Premier League, waaronder Chelsea-Liverpool en Manchester United-Leeds United, zijn uitgesteld in verband met de begrafenis van koningin Elizabeth, waar veel politie-inzet voor nodig is. Dat maakte de Premier League maandag bekend.

Ook Brighton-Crystal Palace gaat niet door en zal op een later tijdstip worden ingehaald.

Voor de staatsbegrafenis in de Engelse hoofdstad op maandag 19 september is veel politie-inzet nodig, waardoor in het weekend een tekort is ontstaan. De veiligheid van supporters die de wedstrijd bezoeken kan niet gegarandeerd worden en dus is gekozen om wedstrijden uit te stellen.

Opvallend is dat ook Manchester United-Leeds uitgesteld is, terwijl die wedstrijd niet in Londen wordt gespeeld, maar in Manchester. De politie van Manchester zendt ook veel eenheden richting de hoofdstad en mist daardoor de capaciteit die nodig is om de wedstrijd tussen Manchester United en Leeds in goede banen te leiden.

De zes wedstrijden die wel doorgaan dit weekend zijn Aston Villa-Southampton (vrijdag), Nottingham Forest-Fulham (vrijdag), Wolverhampton Wanderers-Manchester City (zaterdag), Newcastle United-Bournemouth (zaterdag), Tottenham Hotspur-Leicester City (zaterdag), Brentford-Arsenal (zondag), Everton-West Ham United (zondag).

Eerder werd de Europa League-wedstrijd Arsenal-PSV al uitgesteld wegens een gebrek aan politie-capaciteit. Die wedstrijd zou aanstaande donderdag gespeeld worden.