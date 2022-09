De aanklager betaald voetbal is maandag een vooronderzoek gestart naar uitlatingen van Etienne Vaessen en Michiel Kramer van RKC Waalwijk. Beide RKC'ers waren zondag na afloop van de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen PSV woedend op scheidsrechter Serdar Gözübüyük en de VAR.

Gözübüyük gaf PSV diep in de blessuretijd van de tweede helft een strafschop toen RKC-verdediger Hans Mulder met zijn voet de lucht in ging en daarbij het hoofd van PSV'er Xavi Simons raakte. Cody Gakpo benutte de penalty en bezorgde PSV ternauwernood de zege.

"Aan de andere kant zouden wij de strafschop niet hebben gehad. Je kunt dit wel een 'topclubpenalty' noemen, ja", zei Vaessen na het duel in gesprek met ESPN. In het interview met de NOS voegde Vaessen daaraan toe: "Ik zou de scheidsrechter en videoscheidsrechter voor drie weken schorsen."

Kramer had ook geen goed woord over voor de beslissing van Gözübüyük. "Dit is echt een 'topclubpenalty'. Zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier een punt. Dit was in mijn ogen echt een goedmakertje van de scheidsrechter, hoor", zei de spits.

Door het vooronderzoek van de aanklager betaald voetbal moeten Kramer en Vaessen vrezen voor een schorsing. Kramer is als aanvoerder een vaste waarde bij de Waalwijkers. Doelman Vaessen is onder trainer Joseph Oosting verzekerd van zijn plek onder de lat.

De aanklager vraagt momenteel verklaring op bij de betrokken partijen, waarna een sepot of schikkingsvoorstel volgt. In 2021 werd Fortuna Sittard-verdediger Roel Janssen twee duels geschorst na een vergelijkbaar interview. Janssen noemde scheidsrechter Joey Kooij toen onder meer "een arrogant ventje" en stelde dat de arbiter "gewoon niet kan fluiten".

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de aanleiding voor de strafschop te bekijken.