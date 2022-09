Bayern München-trainer Julian Nagelsmann hoopt dat de fans van zijn ploeg bij het Champions League-duel met FC Barcelona dinsdag een warm welkom overhebben voor Robert Lewandowski. De spits maakte afgelopen zomer de overstap naar de Catalaanse club.

"Ik hoop dat onze fans hem op een mooie manier ontvangen", zei Nagelsmann op zijn persconferentie. "Dat is ook normaal als iemand zo veel voor onze club heeft gedaan. Hij was een belangrijk onderdeel van de Bayern-familie. Ik kijk ernaar uit om hem weer te zien."

Lewandowski keert als spits van Barça terug in de Allianz Arena, waar hij tussen 2014 en 2022 onder contract stond en uitgroeide uit tot een van de beste spitsen in de clubgeschiedenis. Met vijftien goals had hij in 2020 onder meer een riante bijdrage aan de Champions League-eindzege van 'Der Rekordmeister'.

Thomas Müller, die maar liefst 332 wedstrijden met Lewandowski samenspeelde, merkte met een knipoog op dat er hopelijk geen sprake zal zijn van verwarring op het veld. "Sadio (Mané, red.) maakt al de hele week grappen met me en zegt dat ik morgen niet naar Lewandowski moet passen, haha. Maar goed, wij moeten ons niet te veel op 'Lewy' richten en gewoon ons eigen spel spelen."

Het is nog onzeker of Matthijs de Ligt de directe tegenstander van Lewandowski is. De Nederlander stond afgelopen weekend wel aan de aftrap bij het gelijkspel tegen VfB Stuttgart (2-2) en was ook basisspeler tijdens de uitzege op Internazionale (0-2) afgelopen week. Barcelona begon de groepsfase met een eenvoudige zege op Viktoria Plzen (5-1).

Matthijs de Ligt in duel met Edin Dzeko tijdens de vorige week gespeelde Champions League-wedstrijd Internazionale-Bayern München (0-2). Matthijs de Ligt in duel met Edin Dzeko tijdens de vorige week gespeelde Champions League-wedstrijd Internazionale-Bayern München (0-2). Foto: Getty Images

'Hele andere ploeg dan afgelopen jaren'

Afgelopen seizoen troffen Bayern en Barcelona elkaar ook al in de Champions League en toen wist Bayern twee keer te winnen (3-0 in München, 0-3 in Barcelona). De bekendste ontmoeting tussen beide ploegen was in augustus 2020, toen de Duitsers met 2-8 te sterk waren voor de Catalanen.

Nagelsmann wees er op de persconferentie op dat de wedstrijden uit het recente verleden niet veel zeggen over de confrontatie van dinsdagavond. "Dit Barcelona heeft een compleet nieuwe mentaliteit", zei de 35-jarige trainer.

"Je kunt de laatste paar duels die we met hen hebben gespeeld uit je geheugen wissen. Het is een heel ander team, heel agressief. Het doet ons denken aan de ploeg waar Xavi zelf nog in speelde", aldus Nagelsmann.

Bayern München en FC Barcelona treffen elkaar dinsdag om 21.00 uur. Het andere duel in de groep gaat dinsdag om 18.45 uur tussen Viktoria Plzen en Internazionale.

Robert Lewandowski scoort de 2-7 voor Bayern München tegen FC Barcelona in augustus 2020. Robert Lewandowski scoort de 2-7 voor Bayern München tegen FC Barcelona in augustus 2020. Foto: Getty Images

