Liverpool-manager Jürgen Klopp eist dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax een reactie van zijn ploeg na de slechte seizoensstart. De Engelse topclub begon de Champions League vorige week met een pijnlijke nederlaag bij Napoli (4-1) en won in de Premier League slechts twee van zijn zes duels.

"Het was de slechtste wedstrijd onder mijn hoede", zei Klopp maandag op zijn persconferentie over de wedstrijd tegen Napoli. "We hebben wel eerder slecht gespeeld, maar toen toonden we nog altijd onze kwaliteiten. Tegen Napoli lieten we niets van onze kwaliteiten zien."

Klopp heeft de tijd gehad om zijn spelers voor te bereiden op het thuisduel met Ajax doordat alle Premier League-wedstrijden van afgelopen weekend werden afgelast vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. "We hebben vier tot vijf dagen de tijd gehad om de wedstrijd tegen Napoli te analyseren. De spelers weten wat ze moeten doen."

De 55-jarige Klopp hield het bij zijn vorige clubs FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund zeven jaar vol. Volgende maand is hij ook zeven jaar in dienst bij Liverpool, de club waarmee hij in 2020 kampioen werd en in 2019 de Champions League won. "We hebben een heel lange periode vrij constant gepresteerd. Daar moeten we snel weer naar terug. Het moet echt snel beter, veel beter."

De Liverpool-trainer wilde zich op de persconferentie niet uitlaten over de tactiek van zijn ploeg tegen Ajax. "Ik wil Ajax hier geen hints geven over wat ze morgen van ons kunnen verwachten, maar we gaan ervoor zorgen dat we anders spelen dan tegen Napoli. Ajax heeft een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers, maar ze winnen weer alles. Het wordt zeker niet makkelijk voor ons."

184 Bekijk de samenvatting van Napoli-Liverpool (4-1)

Veel blessures bij Liverpool

Klopp kan dinsdagavond onder meer niet over de geblesseerde Andrew Robertson beschikken. De linksback mist het duel met Ajax door een knieblessure.

"Ik verwacht hem zeker niet terug voor de komende interlandperiode", zei Klopp. Voor de geblesseerde Ibrahima Konaté, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Naby Keïta en Jordan Henderson komt het duel met Ajax ook te vroeg.

Liverpool-Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur op Anfield. De Amsterdammers wonnen in hun eerste groepswedstrijd in de Champions League met 4-0 van Rangers FC.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League