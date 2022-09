Maurits Hendriks gaat deel uitmaken van het bestuur van Ajax. De voormalig technisch directeur van NOC*NSF is maandag gepresenteerd als Chief Sports Officer, een nieuwe functie binnen de leiding van de Amsterdamse club.

Hendriks tekent voor twee jaar met een optie op nog twee jaar en begint volgende week maandag. Volgens de directie en de raad van commissarissen van Ajax moet hij er in zijn nieuwe functie voor gaan zorgen dat Ajax als topsportorganisatie op lange termijn in stand wordt gehouden.

De portefeuille van Hendriks bevat sportpark de Toekomst, project De Nieuwe Toekomst, de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en de aan alle voetbalselecties ondersteunende specialistische afdelingen.

De 61-jarige Hendriks was ruim dertien jaar technisch directeur van NOC*NSF. Hij realiseerde bij de sportkoepel de ambitie om bij de beste sportlanden van de wereld te horen om zo het Nederlandse topsportklimaat te optimaliseren. Hendriks stopte begin dit jaar na de Olympische Winterspelen van Peking als technisch directeur van NOC*NSF.

Hendriks was eerder succesvol als coach met de Nederlandse hockeyers, die onder zijn leiding in 2000 olympisch kampioen werden. Het nieuwe directielid van Ajax was bij drie achtereenvolgende Olympische Spelen actief als chef de mission van de Nederlandse ploeg.

'Ajax inspireert jonge mensen'

Hendriks verheugt zich op zijn functie binnen de directie. "Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan het versterken van de topsportcultuur en het verder uitbouwen van deze prachtige club." Ajax inspireert volgens Hendriks jonge mensen met "tot de verbeelding sprekende topprestaties".

"De komst van Maurits Hendriks vormt een welkome versterking van ons directieteam", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar, die zelf zijn contract tot de zomer van 2025 verlengt. "Zijn kennis en ervaring zijn van waarde bij het verder ontwikkelen van de topsportcultuur van Ajax."