De Europa League-wedstrijd tussen Arsenal en PSV van donderdag gaat niet door. Dat heeft de UEFA maandag laten weten aan de Eindhovense club.

De politie in Londen heeft niet genoeg capaciteit tot haar beschikking wegens de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth. Die is komende maandag, maar donderdag is de generale repetitie.

Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt ingehaald. PSV begon de Europa League-campagne afgelopen donderdag met een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen het Noorse Bodø/Glimt.

PSV won zondag met 1-0 van RKC Waalwijk dankzij een strafschop van Cody Gakpo in de blessuretijd. In de Eredivisie spelen de Eindhovenaren zondag een thuiswedstrijd tegen Feyenoord, dat donderdag in de Europa League een thuisduel speelt met Sturm Graz.

Voetbalkalender is overvol

Vanwege de overvolle voetbalkalender is het de vraag wanneer het duel tussen Arsenal en PSV kan worden ingehaald. De Europa League-groepsfase eindigt al op 3 november en op het eerste oog zijn er weinig inhaalmogelijkheden.

Normaal gesproken eindigt de eerste ronde altijd in december. Maar vanwege het WK in Qatar wil de UEFA de groepsfases van de Europese toernooien al begin november voltooid hebben. De mondiale eindronde gaat op 20 november van start.

Afgelopen weekend werd de volledige Premier League-speelronde geschrapt uit respect voor koningin Elizabeth. Wegens de politie-inzet rond de begrafenis is de kans groot dat er komend weekend eveneens duels worden geannuleerd.

In tegenstelling tot Arsenal-PSV wordt de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Ajax dinsdag wél gespeeld. Het duel op Anfield begint om 21.00 uur.