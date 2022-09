De voetbalcompetities in Engeland worden vanaf dinsdag hervat. Afgelopen weekend werd er niet gespeeld als blijk van respect voor koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed. In de Premier League begint de volgende speelronde op vrijdag.

De koningin wordt tijdens de competitiewedstrijden geëerd. Bij alle wedstrijden in Engeland wordt voor de aftrap een minuut stilte gehouden en het volkslied gezongen. De spelers dragen rouwbanden en de vlaggen in de stadions hangen tijdens de wedstrijden halfstok.

In de Premier League begint de volgende speelronde vrijdag met de wedstrijd Aston Villa-Southampton. In de lagere regionen wordt dinsdag weer gevoetbald. In Noord-Ierland wordt het voetbal op maandag hervat.

De Women's Super League zou afgelopen week beginnen. De eerste wedstrijd van het seizoen (Arsenal-Brighton & Hove Albion) wordt nu vrijdag gespeeld.

Minder mankracht bij Engelse politie

Hoewel de politie minder mankracht tot zijn beschikking heeft, heeft de EFL (dat de competities onder de Premier League organiseert) ervoor gekozen het voetbal toch te hervatten. "Nu het nationale politieplan in werking is, blijven de clubs en competities samenwerken met de autoriteiten met betrekking tot mogelijke uitdagingen rond bepaalde wedstrijden", staat in een verklaring.

Ajax en PSV reizen deze week af naar Engeland voor Europese wedstrijden. Ajax treft dinsdag Liverpool in de Champions League en PSV neemt het donderdag naar alle waarschijnlijkheid op tegen Arsenal in Londen. Het is nog niet zeker of de Europa League-wedstrijd van de Eindhovenaren doorgaat vanwege de hoeveelheid politieagenten die nodig zijn.

De UEFA heeft de thuiswedstrijd van Rangers FC in de Champions League tegen Napoli om die reden al verplaatst van dinsdag naar woensdag.