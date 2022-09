Orkun Kökçü is blij met het antwoord van Feyenoord in het duel met Sparta Rotterdam (3-0) na de pijnlijke avond op bezoek bij Lazio. De aanvoerder hoopt met de zege een signaal af te hebben gegeven aan de rest van de Eredivisie.

"Na de wedstrijd van donderdag was het mentaal zwaar, maar het was belangrijk om een signaal af te geven aan de rest van de Eredivisie", begon Kökçü voor de camera van ESPN.

"We willen laten zien dat we klaar zijn om ons met iedereen te meten en dit seizoen wat moois neer kunnen zetten", vervolgde Kökçü, die Feyenoord op het goede spoor zette met het openingsdoelpunt in de vierde minuut.

Feyenoord beleefde na de treffer van Kökçü een probleemloze avond in De Kuip, waar Javairô Dilrosun de thuisploeg voor rust op 2-0 zette. Invaller Santiago Giménez gaf de simpele zege na rust extra glans met de derde treffer.

Orkun Kökçü schiet de bal achter Nick Olij. Foto: Pro Shots

Kökçü hoopt dat zege startschot voor succesvolle periode is

Met Giménez had Kökçü donderdag tijdens het duel met Lazio een conflict, dat volgens hem inmiddels is opgelost. De Mexicaan eiste een strafschop op, terwijl Kökçü de eerste penaltynemer is bij Feyenoord. Hij reageerde daarop zichtbaar geïrriteerd voor de aanwezige pers.

"Het waren een paar moeilijke dagen na donderdag", zei Kökçü. "Ik heb dingen niet slim aangepakt en daar kwamen van buitenaf ook nog veel reacties op. Ik hoop dat het na deze wedstrijd klaar is en we er gewoon weer tegenaan kunnen gaan."

Ook op persoonlijk vlak hoopt Kökçü dat de zege op Sparta een startschot voor een betere periode is. "Ik merk dat ik er na mijn blessure en ziekte steeds beter in kom. Vanaf hier wil ik alleen maar door. Allereerst moeten we komende week laten zien wat we kunnen."

Feyenoord staat voor een week met twee mooie affiches. Donderdag neemt de ploeg van trainer Arne Slot het in De Kuip op tegen Sturm Graz en zondag wacht voor Feyenoord de Eredivisie-topper tegen PSV.

