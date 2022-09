Feyenoord heeft zondag in de Rotterdamse derby een simpele 3-0-overwinning geboekt. In de eigen Kuip gaven vier Eredivisie-debutanten, onder wie invaller Igor Paixão, de overwinning extra glans.

Paixão kwam tegelijkertijd met Santiago Giménez in de 63e minuut het veld in en had tien minuten later een aandeel in het slotakkoord. Eredivisie-debutant Paixão was de aangever en Giménez schoot knap binnen. Het betekende zijn derde doelpunt in vier dagen.

Feyenoord maakte vanaf de eerste minuut een overtuigende indruk tegen Sparta, dat in de eerste helft twee goals moest incasseren. Orkun Kökçü opende de score na vier minuten met een afstandsschot en Sparta-keeper Nick Olij had tien minuten voor rust geen antwoord op een houdbaar schot van Javairô Dilrosun.

Bij Feyenoord maakte Marcos López als linksback zijn debuut in de basis van trainer Arne Slot. In de tweede helft gunde Slot naast Paixão en López ook Ezequiel Bullaude en Mats Wieffer hun Eredivisie-debuut in de derby.

Door de simpele overwinning neemt Feyenoord de tweede plek op de ranglijst weer over van PSV, dat eerder op de dag een moeizame zege boekte op RKC (1-0). Ajax is met twee punten meer dan de Rotterdammers de koploper.

Feyenoord viert het openingsdoelpunt van Orkun Kökçü.

Kökçü scoort opnieuw van buiten het strafschopgebied

In het slotstuk van de zesde Eredivisie-speelronde was het vooral in de eerste helft eenrichtingsverkeer in De Kuip. Vanaf de eerste minuut jaagde Feyenoord nadrukkelijk op de openingstreffer, die in de vierde minuut via Kökçü tot stand kwam.

De aanvoerder van Feyenoord legde van afstand aan en schoot in de verre hoek zijn eerste doelpunt van het Eredivisie-seizoen binnen. Het was voor Kökçü de zestiende Eredivisie-goal en de elfde van buiten het zestienmetergebied sinds zijn debuut in december 2018.

Bij de tweede goal kreeg Feyenoord in de 35e minuut wat hulp van Sparta-doelman Olij. De keeper leek een schot van Dilrosun makkelijk te kunnen vangen, maar liet de bal klungelig glippen. De blunder maakte de vreugde er niet minder om bij Dilrosun, die als aanvallende middenvelder goed speelde.

Santiago Giménez was opnieuw trefzeker voor Feyenoord.

Invallers geven zege meer glans

Bij de start van de tweede helft oogde Feyenoord wat apathisch, terwijl Sparta juist met veel energie uit de startblokken kwam. Direct na rust kreeg Vito van Crooij een mogelijkheid, maar Feyenoord-keeper Justin Bijlow hoefde niet in actie te komen.

De wedstrijd leek dood te bloeden, tot Giménez en Paixão in de 63e minuut binnen de lijnen kwamen voor Danilo en Oussama Idrissi. Het ingevallen tweetal zorgde voor de 3-0: Paixão was de aangever en Giménez met een laag schot de afmaker.

Feyenoord kwam in het vervolg - op een kans van Van Crooij na - nauwelijks in de problemen. De aanvaller, veruit de gevaarlijkste speler bij de Spartanen, zag zijn poging van de lijn worden gehaald door Dávid Hancko. Mede door die ingreep hield Feyenoord voor de vierde keer dit Eredivisie-seizoen de nul.

