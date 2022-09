Lazio is er zondag drie dagen na de overwinning op Feyenoord ook in geslaagd om in de Serie A te winnen. Voor eigen publiek boekte de ploeg uit Rome een 2-0-zege op Hellas Verona.

Ciro Immobile tekende halverwege de tweede helft voor het eerste doelpunt in het Stadio Olimpico, waar Feyenoord afgelopen donderdag met 4-2 onderuit ging in het eerste duel van de Europa League-groepsfase. De spits kopte bij de tweede paal een voorzet van Sergej Milinkovic-Savic binnen.

Het betekende voor Immobile zijn 185e doelpunt in de Serie A. Hij passeerde daarmee Gabriel Batistuta - de oud-spits van onder meer Fiorentina, AS Roma en Internazionale - op de lijst met meeste goals in de Serie A. Immobile staat nu twaalfde op de topscorerslijst, die wordt aangevoerd door Silvio Piola.

Na de openingstreffer van Immobile bleef het lang spannend tegen Hellas Verona, tot Luis Alberto in de 96e minuut de tweede treffer van Lazio op het bord zette. De maker van het openingsdoelpunt tegen Feyenoord schoof de bal rustig binnen en zette de eindstand op het bord.

Door de zege op Hellas Verona komt Lazio na zes duels op elf punten, drie minder dan koploper Napoli. Feyenoord en Lazio treffen elkaar in het laatste groepsduel op 3 november opnieuw in De Kuip.

