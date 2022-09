Juventus heeft zondag in een verhit duel gelijkgespeeld met Salernitana: 2-2. Het team van Massimiliano Allegri stond lang met 1-2 achter, maar in blessuretijd kwam de thuisploeg langszij door een penalty, veroorzaakt door Tonny Vilhena. Daarna kregen Allegri en drie spelers nog rood van scheidsrechter Matteo Marcenaro. In Frankrijk verloren Peter Bosz en Olympique Lyonnais met 2-1 van AS Monaco.

Antonio Candreva zette Salernitana na ruim een kwartier spelen op voorsprong tegen Juventus. De middenvelder kon de bal binnenwerken na voorbereidend werk van Pasquale Mazzocchi. Vlak voor rust werd het 0-2. Juventus-verdediger Bremer maakte hands in het strafschopgebied, waarna Krzysztof Piatek vanaf 11 meter kon scoren.

Bremer revancheerde zich meteen na de onderbreking. De verdediger kopte hard raak na een goede voorzet van Filip Kostic. Salernitana werd in de tweede helft achteruit gedrukt en in blessuretijd boekte Juventus het gewenste resultaat. Vilhena veroorzaakte een penalty die door Leonardo Bonucci in twee instanties werd benut.

Daarna leek Arek Milik de winnende te maken, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. De Pool trok tijdens zijn viering zijn shirt uit en kreeg zijn tweede gele kaart. Vervolgens sloeg de vlam in de pan in Turijn. De spelers gingen bijna met elkaar op de vuist, waarna de scheidsrechter rood gaf aan Juan Cuadrado, Federico Fazio en trainer Allegri.

Door het gelijkspel staat Juventus nu met tien punten achtste in de Serie A, met vier punten achterstand op koploper Napoli. Salernitana staat tiende met elf punten uit zes wedstrijden.

Tonny Vilhena in duel met Moise Kean. Tonny Vilhena in duel met Moise Kean. Foto: Getty Images

Lazio wint opnieuw

Lazio is er drie dagen na de overwinning op Feyenoord ook in geslaagd om in de Serie A te winnen. Voor eigen publiek boekte de ploeg een 2-0-zege op Hellas Verona. Ciro Immobile tekende halverwege de tweede helft voor het eerste doelpunt in het Stadio Olimpico. De spits kopte bij de tweede paal een voorzet van Sergej Milinkovic-Savic binnen.

Het betekende voor Immobile het 185e doelpunt in de Serie A. Hij passeerde daarmee Gabriel Batistuta (de oud-spits van onder meer Fiorentina, AS Roma en Internazionale) op de lijst met meeste goals in de Serie A. Immobile staat nu twaalfde op de topscorerslijst, die wordt aangevoerd door Silvio Piola.

Na de openingstreffer van Immobile bleef het lang spannend tegen Hellas Verona, tot Luis Alberto in de 96e minuut de tweede treffer van Lazio op het bord zette. Door de zege op Hellas Verona komt Lazio na zes duels op elf punten, drie minder dan koploper Napoli.

Ciro Immobile maakte zijn 185e doelpunt in de Serie A. Ciro Immobile maakte zijn 185e doelpunt in de Serie A. Foto: Getty Images

Tweede nederlaag op rij voor Bosz

Lyon en Bosz hebben voor de tweede keer op rij verloren in de Ligue 1. Waar afgelopen woensdag FC Lorient met 3-1 te sterk was, moest Lyon zondagavond het hoofd buigen voor Monaco: 2-1.

De Monegasken kwam in de tweede helft op stoom. Benoît Badiashile kopte bij een hoekschop de 1-0 binnen door de bal naar de verre hoek te dirigeren. Even later kreeg Lyon weer een kopgoal tegen. Guillermo Maripá werd vrijgelaten bij een vrije trap en mikte de bal tegen de touwen.

Karl Toko Ekambi deed daarna nog iets terug namens Lyon, maar verder kwam de ploeg van Bosz niet. Door de nederlaag blijft Lyon op de vijfde positie in de Ligue 1 steken. Monaco bezet nu de zevende plek in Frankrijk.