Bij PSV-trainer Ruud van Nistelrooij overheerst opluchting na de late 1-0-zege op RKC Waalwijk. Cody Gakpo tekende pas in de 96e minuut voor de winnende treffer en voorkwam daardoor nieuw puntenverlies in de Eredivisie.

"Ik ben opgelucht en blij", begon van Nistelrooij bij ESPN. "Wat wil je nog meer. Deze overwinning had het team, ikzelf en iedereen binnen PSV zo hard nodig. Daarom hebben we het met de supporters ook zo gevierd."

Na een 2-1-nederlaag bij FC Twente en 1-1-gelijkspel tegen Bodø/Glimt voorkwam Gakpo in de absolute slotfase tegen RKC een nieuwe domper voor PSV. De aanvaller benutte een discutabele strafschop in de 96e minuut.

"Achteraf is het heerlijk, maar het was een zware bevalling", vervolgde van Nistelrooij. "De supporters bleven erachter staan, dat gaf een apart gevoel. Soms werd er gemopperd, gefloten en gescholden, maar uiteindelijk gingen ze er toch weer met z'n allen achter staan."

Van Nistelrooij weet nog niet of duel met Arsenal doorgaat

Na het duel met RKC gaat bij PSV normaliter het vizier op Arsenal, al is het nog onzeker of het Europa League-duel met de Londenaren donderdag doorgaat. Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth werden alle wedstrijden in de Premier League dit weekend afgelast.

"Eerst kwam er het bericht dat het definitief doorging", zegt Van Nistelrooij over de ontmoeting met Arsenal. "Maar nu is het toch weer onzeker. We kunnen niet anders dan afwachten."

PSV wacht na het duel met Arsenal volgende week zondag de Eredivisie-topper tegen Feyenoord. De Eindhovenaren staan momenteel tweede met een achterstand van drie punten op koploper Ajax.

