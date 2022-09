AZ heeft zondag verzuimd de tweede plaats in de Eredivisie over te nemen van PSV. De ploeg van coach Pascal Jansen speelde voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen FC Twente.

Jens Odgaard bracht AZ vroeg in de tweede helft op voorsprong. In de slotfase zorgde Manfred Ugalde voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel staat AZ nu met veertien punten uit zes wedstrijden derde. De Alkmaarders hebben één punt minder dan nummer twee PSV, dat eerder op de dag op de valreep van RKC Waalwijk (1-0) won.

Later op de avond kan AZ nog gepasseerd worden door Feyenoord. De Rotterdammers hebben een punt minder en spelen om 20.00 uur in De Kuip nog de derby tegen Sparta.

FC Twente bezet de vijfde plaats. De ploeg van coach Ron Jans heeft evenveel punten als Feyenoord, maar een wedstrijd minder gespeeld.

Twente komt na goal AZ beter in de wedstrijd

AZ begon goed aan de wedstrijd en dat leidde in de dertiende minuut tot een grote kans voor Tijjani Reijnders. De middenvelder schoot echter naast. Na een half uur spelen was Christos Tzolis dicht bij de openingstreffer voor Twente, maar zijn poging ging ruim over.

Ook na rust was AZ aanvankelijk de betere ploeg en dat leverde al snel kansen op. Odgaard kopte vijf minuten na rust nog naast, maar was twee minuten later wel trefzeker. Een voorzet vanaf rechts werd doorgekopt door een Twente-verdediger, waarna de Deen de bal in de rechterhoek schoot.

Na de openingstreffer kwam Twente beter in de wedstrijd. De bezoekers raakten eerst nog de paal (Ricky van Wolfswinkel) en de lat (Ramiz Zerrouki), maar negen minuten voor tijd kwamen ze wel langszij. Ugalde tikte binnen op aangeven van Joshua Brenet. Een winnende goal zat er niet meer in voor AZ of Twente.

