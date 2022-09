RKC Waalwijk-spelers Michel Kramer en Etienne Vaessen zijn woedend op scheidsrechter Serdar Gözübüyük, die bij PSV-RKC Waalwijk (1-0) in de absolute slotfase een penalty gaf. Die strafschop hielp de thuisploeg in de 96e minuut langs de Waalwijkers.

In de absolute slotfase ging RKC-verdediger Hans Mulder bij een 0-0-stand met een hoog been naar de bal. Hij raakte daarmee vervolgens het hoofd van Xavi Simons, waarna Gözübüyük naar de stip wees. Gakpo benutte het buitenkansje en tekende voor de enige treffer in het Philips Stadion.

"Dit is echt een topclubpenalty", begon Kramer zijn betoog voor de camera van ESPN na het duel waarin RKC stug verdedigde. "Serieus, wat moeten wij nog meer doen? Dit is echt een goedmakertje van de scheidsrechter hoor."

"Zonder deze achterlijke beslissing pakken wij een punt hier", zei de woedende Kramer. "Ik heb echt het gevoel dat kleinere clubs altijd aan het kortste eind trekken in dit soort situaties."

PSV-middenvelder Joey Veerman kon zich vinden in de woede van Kramer. "Ik heb natuurlijk bij sc Heerenveen gespeeld. In de ArenA kregen wij 'm ook geregeld zo tegen", erkende hij lachend in de catacomben van het Philips Stadion.

Cody Gakpo maakte het winnende doelpunt vanaf de stip. Cody Gakpo maakte het winnende doelpunt vanaf de stip. Foto: Pro Shots

Vaessen: 'Dit heb je als topclub toch niet nodig?'

Vaessen sloot zich bij de woorden van Kramer en Veerman aan. "Aan de andere kant zouden wij deze strafschop nooit hebben gehad. Je kunt dit wel een 'topclubpenalty' noemen, ja", reageerde de doelman, die er niet in slaagde om Gakpo uit zijn concentratie te halen.

"Simons is iets van 1,60 meter. Hoe moet Hans anders die bal wegwerken?", vroeg Vaessen zich hardop af. "Hij doet net alsof hij door vijf man in elkaar is geslagen. Dit heb je als topclub toch niet nodig?"

"Ik vind dat we hier iets aan moeten doen", vervolgde Vaessen. "Zet bijvoorbeeld naast de videoscheidsrechter een oud-profvoetballer, want dit is echt ongekend."

Door de late goal van Gakpo voorkwam PSV een nieuwe domper. Vorige week werd er verloren op bezoek bij FC Twente (2-1) en midweeks wist de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij in de Europa League niet te winnen van Bodø/Glimt (1-1).

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de aanleiding voor de late strafschop te bekijken.