PSV is zondag in de slotfase tegen RKC Waalwijk ontsnapt aan nieuw puntenverlies in de Eredivisie. Een rake strafschop van Cody Gakpo in de blessuretijd hielp PSV voor eigen publiek langs de Waalwijkers: 1-0.

De bal ging in het Philips Stadion in de 94e minuut na een overtreding van Hans Mulder op de stip. De verdediger van RKC raakte met een hoog been eerst de bal en daarna het hoofd van Xavi Simons, waarna Serdar Gözübüyük gedecideerd naar de stip wees.

Na enkele minuten met een opstootje en een poging van RKC-doelman Etienne Vaessen om Gakpo uit zijn concentratie te halen, schoot de aanvoerder van PSV de penalty in de 96e minuut binnen. De aanvaller klopte Vaessen, die nog een gele kaart kreeg, met een laag schot in de hoek.

Door de zwaarbevochten zege voorkwam PSV nieuw puntenverlies. Vorige week ging de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij bij FC Twente onderuit (2-1). Tussentijds werd er in de Europa League niet gewonnen van FK Bodø/Glimt (1-1).

PSV loopt door de driepunter geen verdere achterstand op tegen opzichte van koploper Ajax, dat na zes Eredivisie-duels nog foutloos is. Bij een gelijkspel zou het verschil vijf punten zijn geweest. Nu is het verschil drie punten (vijftien om achttien).

Cody Gakpo raakte in de eerste helft tweemaal het aluminium.

Van Nistelrooij kondigde al moeizaam duel aan

PSV-trainer Van Nistelrooij kreeg gedurende de wedstrijd zijn gelijk met een van zijn opmerkingen op de persconferentie vooraf. De oud-spits noemde RKC een "heel lastige tegenstander" en verwachtte een "heel moeilijke wedstrijd".

Zonder de zieke Ibrahim Sangaré en mét Anwar El Ghazi in de spits maakte PSV een scherpe indruk tegen de Waalwijkers. In de elfde minuut leek Ismael Saibari al de openingstreffer te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Richting het rustsignaal bleef PSV aanzetten en trof Gakpo tweemaal het aluminium. De zevenvoudig international van Oranje raakte in de 38e minuut met een vrije trap de lat en vier minuten later trof hij de paal. Zodoende ging PSV ondanks een sterke eerste helft met 0-0 de rust in.

Cody Gakpo won het duel met Etienne Vaessen.

PSV raakt veruit het meest het aluminium

In de tweede helft trof invaller Guus Til eveneens het aluminium. De middenvelder leek na een corner eenvoudig in te koppen, maar zag zijn poging voor open doel op de lat stranden. Het was alweer de tiende keer dit Eredivisie-seizoen dat PSV het aluminium raakte.

Met dat aantal is PSV, dat elk Eredivisie-duel minstens één keer paal of lat raakte, de Eredivisie-ploeg met veruit de meeste pogingen op het aluminium. Alle andere clubs in de Eredivisie schoten dit seizoen maximaal drie keer op de paal of lat.

Naast het aluminium was ook Vaessen een sta-in-de-weg voor PSV, dat in totaal 29 schoten loste. In de 96e minuut moest de doelman alsnog een treffer van Gakpo incasseren vanuit een penalty, die bij de Waalwijkers tot een hoop verontwaardiging leidde. Een woedende Michiel Kramer noemde de strafschop voor de camera van ESPN een "topclubpenalty".

