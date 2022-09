FC Groningen heeft zondagmiddag drie punten gepakt op bezoek bij SC Cambuur. De ploeg van trainer Frank Wormuth zegevierde in Leeuwarden dankzij een treffer van Tomás Suslov: 0-1.

In de beginfase was Groningen meteen dicht bij de openingstreffer. Na een vlotte aanval kon Paulos Abraham schieten, maar de poging van de aanvaller trof de paal. Ook onder anderen Florian Krüger had de 0-1 op de schoen, maar Cambuur-doelman João Virginia hield zijn doel schoon.

Gedurende de eerste helft werd Cambuur sterker, maar de ploeg van coach Henk de Jong kwam niet tot scoren. In de tweede helft leek Silvester van der Water de Friezen op 1-0 te zetten, maar de goal van de aanvaller werd afgekeurd wegens buitenspel.

Met nog twintig minuten spelen bracht Suslov de beslissing in de wedstrijd. De aanvaller van Groningen snelde bij een counter richting het doel en bracht zijn ploeg op voorsprong met een geplaatst schot in de korte hoek.

Vlak voor het eindsignaal leek Radino Balker de 0-2 te maken, maar ook deze treffer werd afgekeurd, ditmaal vanwege een handsbal. Cambuur probeerde nog langszij te komen, maar het slotoffensief leverde geen resultaat op.

Door de nipte nederlaag blijft Cambuur dertiende in de Eredivisie. Groningen klimt naar de negende positie.