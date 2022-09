Koploper Real Madrid heeft zondag ook de vijfde wedstrijd van het seizoen in La Liga winnend afgesloten. De 'Koninklijke' was mede dankzij een schitterend doelpunt van Federico Valverde met 4-1 te sterk voor RCD Mallorca. In de Serie A liet een Nederlands getint Atalanta verrassend punten liggen tegen laagvlieger Cremonese (1-1).

Real kwam in de 35e minuut verrassend op achterstand in Estadio Santiago Bernabéu, waar Eden Hazard de plaats van de geblesseerde aanvoerder Karim Benzema innam. Vedat Muriqi kon bij de tweede paal binnenkoppen uit een indraaiende vrije trap van Lee Kang-in.

Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten en was bovendien bijzonder fraai. Valverde dribbelde vanaf eigen helft richting het doel van Mallorca, passeerde meerdere tegenstander en klopte doelman Predrag Rajkovic met een schitterende uithaal in de kruising.

In de 72e minuut voorkwam Vinícius Júnior dat Real Madrid voor het eerst dit seizoen punten liet liggen. De Braziliaan rondde na een aantal fraaie combinaties met landgenoot Rodrygo koeltjes af en tekende voor zijn vijfde treffer van het seizoen.

Rodrygo besliste het duel in de 89e minuut door af te ronden na een prachtige solo, die leek op de rush van Valverde in de blessuretijd van de eerste helft. Antonio Rüdiger tekende in de derde minuut van de blessuretijd zelfs nog voor de vierde Madrileense treffer.

Real liet dit seizoen nog geen steek vallen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti won in augustus ten koste van Eintracht Frankfurt de Europese Super Cup, zegevierde vervolgens in alle competitiewedstrijden en klopte afgelopen week Celtic in de eerste speelronde van de groepsfase in de Champions League.

La Liga top vijf 1. Real Madrid 5-15 (+10)

2. FC Barcelona 5-13 (+14)

3. Villarreal 4-10 (+9)

4. Atlético Madrid 5-10 (+5)

5. Real Betis 4-9 (+4)

Assist Koopmeiners niet voldoende voor Atalanta

In Italië gaf Atalanta de koppositie uit handen door met 1-1 gelijk te spelen tegen Cremonese: 1-1. Merih Demiral zorgde in de 74e minuut op aangeven van Teun Koopmeiners voor de openingstreffer, maar Emanuele Valeri maakte vier minuten later al gelijk.

Bij de thuisploeg stonden er met Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer drie Nederlanders aan de aftrap. Alleen Hateboer werd gewisseld; hij maakte in de 86e minuut plaats voor Joakim Maehle. Bij Cremonese deed oud-Feyenoorder Cyriel Dessers 83 minuten mee.

Atalanta staat nu op veertien punten uit zes wedstrijden. Dat zijn er net zoveel als Napoli, maar de poulegenoot van Ajax in de Champions League heeft een iets beter doelsaldo (+7 om +9). AC Milan staat met veertien punten op plek drie.

Cremonese pakte in Bergamo pas het tweede punt van het seizoen. De ploeg van trainer Massimiliano Alvini houdt alleen hekkensluiter Sampdoria nog achter zich op de ranglijst.