FC Emmen heeft zondag bevestigd dat Jeff Hardeveld in het duel met Excelsior voor de derde keer in zijn carrière een zware kruisbandblessure heeft opgelopen. De 27-jarige linksback is mogelijk de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Het is de derde keer dat Hardeveld een kruisbandblessure oploopt, maar de eerste keer dat het zijn linkerknie betreft. De verdediger viel zaterdag bij het verloren duel met Excelsior (2-1) in de slotfase uit.

"Ik baal er natuurlijk enorm van, omdat ik dit seizoen graag had mee willen maken met de ploeg", laat Hardeveld weten op de site van Emmen. "Ik wil zo sterk en fit mogelijk terugkeren."

Hardeveld en de medische staf van Emmen zullen de komende dagen de operatie plannen en het revalidatietraject bepalen. De verdediger kampte eerder bij Heracles Almelo en FC Utrecht al met meerdere knieblessures.