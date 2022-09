Ongeveer dertig supporters van ADO Den Haag hebben zondag bij het trainingsveld een gesprek gehad met trainer Dirk Kuijt. De fans van de huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie zijn ontevreden over de slechte seizoensstart.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes bevestigt dat ADO vooraf door de politie was getipt dat dit kon gebeuren. Uit voorzorg was de politie ook naar het trainingsveld gekomen, maar ingrijpen bleek niet nodig.

Reijntjes wil "geen paniekvoetbal spelen" wat betreft de positie van Kuijt. "We laten ons niet onder druk zetten, we hebben nog vertrouwen in Kuijt. Wij denken dat we met de huidige staf en selectie nog steeds kunnen promoveren", zegt de algemeen directeur tegen Omroep West.

ADO staat na zes wedstrijden pas op vier punten. Vorig seizoen liep de club maar net promotie naar de Eredivisie mis. De ploeg van Kuijt speelt maandag uit tegen Jong FC Utrecht.

Vrijdag zwaaide een deel van de aanhang met witte zakdoekjes tijdens de thuiswedstrijd tegen Jong AZ (2-2), als teken dat ze van Kuijt af willen. De 42-jarige coach riep de fans na afloop op om de ploeg juist op een positieve manier te ondersteunen.