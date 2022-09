De Champions League-wedstrijd tussen Rangers FC en Napoli in de poule van Ajax is van dinsdag naar woensdag verplaatst. Wegens het overlijden van koningin Elizabeth zijn er te weinig politieagenten beschikbaar om alles rond het duel in goede banen te leiden.

Napoli mag bovendien geen supporters meenemen naar Glasgow. Uit sportief oogpunt heeft de UEFA ook besloten dat bij de tweede wedstrijd tussen Napoli en Rangers in Italië geen Schotse fans welkom zijn.

De politie in Glasgow heeft veel agenten nodig om de plechtigheden rond de dood van koningin Elizabeth in goede banen te leiden. Dinsdag wordt het lichaam van de Engelse vorstin van het Schotse Edinburgh naar Glasgow vervoerd.

Het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst begon de Champions League deze week met een flinke nederlaag tegen Ajax (4-0). Napoli was in Italië veel te sterk voor Liverpool (4-1).

Ajax gaat komende week op bezoek bij Liverpool. Die wedstrijd lijkt wel gewoon dinsdag gespeeld te kunnen worden.

