PSV begint zondag met basisdebutant Anwar El Ghazi, Ki-Jana Hoever en Erick Gutiérrez aan de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie. Ibrahim Sangaré is er niet bij in het Philips Stadion.

Opstelling PSV Benítez; Hoever, Teze, Obispo, Mwene; Gutiérrez, Veerman, Simons; Saibari, El Ghazi, Gakpo

Opstelling RKC Waalwijk Vaessen; Lelieveld, Adewoye, Lutonda, Garri, Van den Buijs; Anita, Clement, Bakari; Lobete, Kramer

De 27-jarige El Ghazi maakte al twee keer als invaller zijn opwachting bij PSV, maar de van Aston Villa overgekomen aanvaller mag nu voor het eerst starten. De tweevoudig Oranje-international staat in de spits en vormt een voorhoede met Ismael Saibari en Cody Gakpo.

Met de keuze voor El Ghazi laat trainer Ruud van Nistelrooij zien dat hij nog altijd experimenteert met de spitspositie sinds Luuk de Jong geblesseerd is geraakt. Afgelopen donderdag in het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt (1-1) stond Yorbe Vertessen nog in de punt van de voorhoede, nadat eerder Xavi Simons en Saibari op die plek werden uitgeprobeerd.

Sangaré is ziek en ontbreekt in de selectie van PSV. Hij wordt op het middenveld vervangen door Gutiérrez. Achterin mag Hoever starten en staat Phillipp Mwene linksback. Dat gaat ten koste van Philipp Max, die op de bank begint.

Bij RKC ontbreekt Florian Jozefzoon. De oud-speler van PSV is niet fit genoeg om te starten. Trainer Joseph Oosting heeft wel basisplekken ingeruimd voor de Spaanse aanvaller Julen Lobete en Saïd Bakari. Oud-PSV'er Zakaria Bakkali zit op de bank bij RKC.

De wedstrijd tussen PSV en RKC Waalwijk begint om 14.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Eindhovenaren willen zich revancheren voor de nederlaag van vorige week tegen FC Twente (2-1) en het teleurstellende gelijkspel tegen Bodø/Glimt afgelopen donderdag.