FC Twente heeft zondag ten koste van Ajax de eerste editie van de supercup voor vrouwen gewonnen. De club uit Enschede was in De Grolsch Veste met 3-2 te sterk voor de Amsterdammers.

FC Twente begon uitstekend aan de strijd om de supercup door al na zeven minuten op voorsprong te komen. Fenna Kalma profiteerde van slecht verdedigen bij Ajax. Het Amsterdamse antwoord volgde twintig minuten later via Romée Leuchter.

Net als voor rust kwam FC Twente in de tweede helft weer vroeg op voorsprong. Marisa Olislagers zag haar voorzet in het doel belanden. Opnieuw toonde Ajax veerkracht, want in de 53e minuut schoot Ashleigh Weerden al de gelijkmaker binnen.

Het leek er even op dat het duel niet in reguliere speeltijd beslist zou worden, maar FC Twente beschikte toch over de langste adem. Olislagers kwam door aan de linkerkant, kreeg de bal mee van Kalma en schoot hard en hoog raak in de korte hoek.

FC Twente werd vorig seizoen kampioen in de Eredivisie voor vrouwen. Ajax veroverde een ticket voor de supercup door de TOTO KNVB Beker te winnen.

Het nieuwe seizoen in de Vrouwen Eredivisie begint volgende week. Met Fortuna Sittard en Telstar doen er komend seizoen twee nieuwe ploegen mee, waardoor het totaal op elf clubs komt.