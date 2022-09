Bas Dost heeft FC Utrecht zondag naar een broodnodige overwinning in de Eredivisie geschoten. De ploeg van trainer Henk Fraser won door een doelpunt van de spits in de slotfase met 1-0 van Vitesse, dat dieper in de zorgen zit.

De 33-jarige Dost klopte Vitesse-doelman Kjell Scherpen in de 84e minuut met een rollertje en tekende voor zijn vijfde doelpunt dit seizoen. De nipte zege komt als geroepen voor FC Utrecht, dat slechts één van zijn eerste vijf competitieduels wist te winnen.

De afgelopen weken ging het FC Utrecht niet alleen in sportief opzicht slecht af. De club kwam ook in negatief daglicht door wangedrag van supporters in de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-2) en het uitduel met Fortuna Sittard (3-4). De ontmoeting met Vitesse in Stadion Galgenwaard verliep zonder problemen.

Vitesse leed al de vierde nederlaag van het seizoen en blijft op vier punten steken, waarmee de ploeg van trainer Thomas Letsch in het rechterrijtje staat. FC Utrecht staat nu op acht punten.

Bas Dost verschalkte Kjell Scherpen met een rollertje in de hoek. Foto: Pro Shots

Matige wedstrijd zonder veel kansen in Galgenwaard

In de beginfase ging het lang gelijk op tussen de kwakkelende subtoppers. De beste mogelijkheid was na een kwartier voor Vitesse, maar aanvoerder Mark van der Maarel wist een doelpunt in zijn 350e wedstrijd voor FC Utrecht te voorkomen. De verdediger tikte ternauwernood de bal voor de voeten van Bartosz Bialek weg.

Daarna zakte het niveau in en lieten beide ploegen bar weinig zien. In de 35e minuut zorgde Anastasios Douvikas voor een kleine opleving toen hij door een slimme actie vanaf de rechterkant op het doel kon aflopen. Zijn schot uit een moeilijke hoek was een prooi voor doelman Scherpen, die terugkeerde onder de lat bij Vitesse.

Aan het begin van de tweede helft leek FC Utrecht, met Sean Klaiber en Can Bozdogan als invallers, wat scherper. Scherpen tikte eerst een schot van Dost over en kwam daarna met de schrik vrij toen hij de bal bij een redding een onbedoeld effect meegaf. Het waren spaarzame hoogtepunten in De Galgenwaard.

De matige wedstrijd leek in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar FC Utrecht trok met wat fortuin toch aan het langste eind. Dost was alert toen Vitesse de bal aan de rand van het strafschopgebied niet weg kreeg en schoot zijn ploeg naar een welkome overwinning.

