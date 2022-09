Doelpuntenmaker Kökçü na de winst van de stadsderby: "Het was een goede wedstrijd na een zware week." Hij doelt met deze teksten ook op de Europese wedstrijd die Feyenoord verloor van Lazio (4-2), waarin een discussie ontstond over de genomen penalty van Gimenez. "We hebben het uitgepraat en alles is goed nu, we moeten nu gewoon laten zien hoe goed we zijn." De aanvoerder voelt vooral opluchting na een lastige start van het seizoen.

"Het was niet makkelijk met mijn blessure, maar ik kom langzaam weer in mijn ritme."

"We geven een signaal af aan de andere clubs in de Eredivisie", zegt Kökçü tegen ESPN. De club uit Rotterdam-Zuid staat na de winst op de tweede plek in de Eredvisie met 16 punten. Net als vorig jaar tijdens de stadsderby wist Kökçü te scoren. "Ik weet dat ik vaker moet schieten, want dan krijg ik ook meer kansen om te scoren. Ik wil vooral ook voetballend een betere bijdrage leveren."