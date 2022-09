Scheidsrechter Danny Makkelie heeft van de UEFA de leiding gekregen over de kraker tussen Bayern München en FC Barcelona van dinsdagavond in de Champions League.

De 39-jarige Makkelie wordt in de Allianz Arena bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries, terwijl Allard Lindhout als vierde official fungeert. Pol van Boekel is de videoscheidsrechter en hij wordt daarbij geholpen door de Pool Tomasz Kwiatkowski.

Het is de eerste keer in dit nog prille Champions League-seizoen dat Makkelie een wedstrijd mag fluiten. Vorig seizoen had hij zes duels in het hoofdtoernooi onder zijn hoede, waaronder de halve finale tussen Liverpool en Villarreal in Spanje.

De wedstrijd tussen Bayern München en FC Barcelona begint dinsdag om 21.00 uur in de Allianz Arena. Zowel bij Bayern (Ryan Gravenberch en Matthijs de Ligt) als Barcelona (Memphis Depay en Frenkie de Jong) staan twee Oranje-internationals onder contract.

FC Barcelona en Bayern wonnen hun eerste wedstrijd in groep C respectievelijk van Viktoria Plzen (5-1) en Internazionale (0-2), maar de Catalanen lijken wat beter in vorm. Bayern liet zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart, door een fout van De Ligt, voor het derde duel op rij punten liggen in de Bundesliga.

Met Barcelona en Bayern staan er dinsdag twee ploegen tegenover elkaar die de Champions League deze eeuw meerdere keren wonnen. De Spaanse grootmacht veroverde de 'cup met de grote oren' in 2006, 2009, 2011 en 2015 en 'Der Rekordmeister' was in 2001, 2013 en 2020 de beste.