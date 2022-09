De openingsronde van de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen gaat niet door omdat de scheidsrechters staken. De arbiters weigeren om dit weekend wedstrijden te leiden en hopen zo betere arbeidsomstandigheden af te dwingen.

"Als scheidsrechters willen we het voetbal zo goed mogelijk van dienst zijn, maar dat betekent wel dat er voorwaarden moeten komen die vergelijkbaar zijn met die van de scheidsrechters in de mannencompetities", staat in een verklaring.

Zaterdag konden onder meer de wedstrijden Atlético Madrid-Real Sociedad en Villarreal-Real Madrid niet doorgaan. De voetbalsters stonden op het geplande aanvangstijdstip wel op het veld en er zat ook publiek op de tribunes, maar de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ontbraken. De speelsters moesten daardoor weer terug naar de kleedkamer.

Landskampioen FC Barcelona zou het zondag moeten opnemen tegen Levante, maar ook die wedstrijd kan niet doorgaan. De organisatie van La Liga zegt zich niet te laten chanteren. "Als de scheidsrechters en hun assistenten niet op het veld verschijnen, klagen we ze aan."

De voetbalsters in de Spaanse competitie hebben enkele jaren geleden ook gestaakt wegens ontevredenheid over de arbeidsomstandigheden. Na maandenlange onderhandelingen leverde dat een collectieve arbeidsovereenkomst op.