Trainer Xavi is geschrokken, maar vooral opgelucht na de gebeurtenissen van zaterdagavond in de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Cádiz CF (0-4). Het duel lag in de slotfase bijna een uur stil, omdat een toeschouwer op de tribune onwel was geworden. De wedstrijd werd uitgespeeld toen bekend werd dat de supporter aan de betere hand was.

"We kregen te horen dat er een supporter was getroffen door een hartaanval. Op dat moment is voetbal totaal niet belangrijk. We zouden pas weer verdergaan als de toeschouwer het zou overleven. Gelukkig is het geen tragedie geworden", zei Xavi op zijn persconferentie na de wedstrijd.

Het incident gebeurde tien minuten voor tijd, toen Barcelona al op een 0-2-voorsprong stond. Doelman Jeremías Ledesma van Cádiz reageerde alert en rende met een medisch kistje over het veld, dat hij het publiek in gooide. De spelers werden daarna naar de kleedkamers gestuurd, in afwachting van verder nieuws.

"We kregen daar te horen dat de man zou kunnen overlijden", blikte Xavi terug. "Uiteraard waren we heel bezorgd. Ik probeerde de spelers wel gefocust te houden, maar dat was erg lastig. We hebben het over een mensenleven en dat is natuurlijk veel belangrijker dan een voetbalwedstrijd."

"In de tussentijd hoopten we vooral dat de toeschouwer zou herstellen. We zijn heel dankbaar en opgelucht dat het goed is afgelopen. De scheidsrechter heeft het in mijn ogen ook fantastisch gedaan door helder te communiceren. Niemand vond het uiteindelijk een probleem om verder te spelen. Het voelde eigenlijk heel logisch."

Na een onderbreking van vijftig minuten kwam Barcelona goed uit de kleedkamers. Ansu Fati en Ousmane Dembélé vergrootten de marge in de laatste minuten nog naar vier. Frenkie de Jong, die net als Memphis Depay mocht starten, en Robert Lewandowski hadden aan het begin van de tweede helft al gescoord.