FC Emmen heeft zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie zaterdag niet weten op te luisteren met een zege. De ploeg van trainer Dick Lukkien ging in de allerlaatste minuut onderuit tegen Excelsior: 2-1.

Excelsior was in de eerste helft de betere partij in het eigen Van Donge & De Roo Stadion. Een doelpunt van Couhaib Driouech werd afgekeurd vanwege buitenspel en Julian Baas stuitte op FC Emmen-doelman Eric Oelschlägel.

FC Emmen kwam desondanks op slag van rust op voorsprong in Kralingen. Stijn van Gassel redde in eerste instantie op het schot van Jari Vlak, maar de rebound van Ole Romeny was de doelman van Excelsior te machtig.

Excelsior ontsnapte vervolgens aan de 0-2, toen Mark Diemers de lat raakte. Die misser kwam FC Emmen duur te staan: Nathan Tjoe-A-On schoot van 20 meter fraai raak en in de allerlaatste kopte Serano Seymor de winnende 2-1 voor de thuisploeg binnen.

De jubileumwedstrijd kwam voor FC Emmen na vier seizoenen in de Eredivisie. De Drenten debuteerden in 2018 op het hoogste niveau en degradeerden drie jaar later. Vorig seizoen werd de ploeg van Lukkien overtuigend kampioen in de Keuken Kampioen Divisie.

Bij de terugkeer op het hoogste niveau heeft FC Emmen nog geen overtuigende indruk gemaakt. Emmen heeft na de eerste zes wedstrijden vier punten en staat daarmee vijftiende. Nummer zeven Excelsior doet het met negen punten een stuk beter.

