Brian Brobbey baalt ervan dat hij zaterdag tegen sc Heerenveen weer buiten de basis van Ajax viel, al was hij ook blij voor zijn concurrent Mohammed Kudus. De Ghanees scoorde twee keer in het Eredivisie-duel met de Friezen en had zo een groot aandeel in de 5-0-overwinning in de Johan Cruijff ArenA.

Na de goals van Kudus stond Brobbey voor de dug-out te klappen. "Hij is mijn maatje. Ik ben blij voor hem", legde de twintigjarige Brobbey uit bij ESPN. "Kudus heeft het fantastisch gedaan."

Het was de tweede keer op rij dat Kudus van trainer Alfred Schreuder de voorkeur kreeg boven Brobbey. Woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC (4-0) blonk Kudus ook uit en maakte hij de derde goal. Brobbey oogde toen nog gefrustreerd.

"Ja, dat was ik ook wel een beetje. En dat is normaal, want ik wil spelen. Maar als de trainer andere ideeën heeft, dan moet je dat respecteren."

Mohammed Kudus schiet de 4-0 op het scorebord. Mohammed Kudus schiet de 4-0 op het scorebord. Foto: Getty Images

'Als spits wil je altijd scoren'

Brobbey sprak met Schreuder over de situatie. "Hij heeft aangegeven dat we een brede selectie hebben en dat hij wil rouleren", vertelde de spits, die verder niet veel kwijt wilde over het gesprek. "Dat blijft tussen mij en de trainer. Het is aan mij om gas te geven als ik erin kom."

Tegen Heerenveen lukte dat aardig. Brobbey mocht in de zestigste minuut invallen en zette tien minuten later de 5-0-eindstand op het scorebord. "Als spits wil je altijd scoren, dus dat was wel lekker. We hebben gewonnen en ik heb een doelpuntje gemaakt, dus ik mag blij zijn."

Door de ruime zege heeft Ajax vijf punten voorsprong op achtervolgers Feyenoord en AZ en zes punten op PSV en FC Twente. Die clubs komen zondag allemaal nog in actie.

Eredivisie-speelronde 6 Vrijdag: FC Volendam-Go Ahead 2-3

Zaterdag: NEC-Fortuna 1-1

Zaterdag: Ajax-Heerenveen 5-0

Zaterdag 21.00 uur: Excelsior-FC Emmen

Zondag 12.15 uur: FC Utrecht-Vitesse

Zondag 14.30 uur: PSV-RKC Waalwijk

Zondag 14.30 uur: Cambuur-FC Groningen

Zondag 16.45 uur: AZ-FC Twente

Zondag 20.00 uur: Feyenoord-Sparta