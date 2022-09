Ajax heeft zaterdag ook de Eredivisie-wedstrijd tegen sc Heerenveen overtuigend gewonnen. Mede dankzij twee doelpunten van Mohammed Kudus, die woensdag ook al belangrijk was in het Champions League-duel met Rangers FC, wonnen de Amsterdammers voor eigen publiek met 5-0.

Ajax kwam al na vier minuten spelen op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA via Davy Klaassen, die de voorkeur boven Steven Berghuis kreeg. Kenneth Taylor zette de ploeg van trainer Alfred Schreuder voor rust op 2-0.

In de tweede helft greep Kudus wederom een hoofdrol bij Ajax. De Ghanese international, die tevergeefs een vertrek naar Everton probeerde te forceren, scoorde zowel de 3-0 (schuiver) als de 4-0 (intikker). Invaller Brian Brobbey bepaalde de eindstand in de zeventigste minuut op 5-0 dankzij de derde assist van Dusan Tadic. Even daarvoor had nieuweling Florian Grillitsch zijn debuut gemaakt bij Ajax.

Door de zege beleeft het foutloze Ajax de beste seizoensstart in 25 jaar tijd. In 1997 hadden de Amsterdammers voor het laatst achttien punten uit zes wedstrijden. Met dat puntenaantal is Ajax ook koploper in de Eredivisie. Nummer twee Feyenoord en nummer drie AZ, die allebei dertien punten hebben, komen zondag in actie.

Ajax tankt zo ook vertrouwen voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. Het duel op Anfield is dinsdag. Ajax schoot woensdag uit de startblokken in de groepsfase van het Europese miljoenenbal met een 4-0-overwinning op het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. Daarin scoorde uitblinker Kudus één keer.

Een smet op de overwinning was het uitvallen van Calvin Bassey. De Nigeriaanse verdediger blesseerde zichzelf in de slotfase bij het blokkeren van een schot en kon niet verder, al maakt Schreuder zich geen grote zorgen. Hij zei dat de blessure niet ernstig was. Omdat Ajax was uitgewisseld op het moment dat Bassey geblesseerd raakte, moesten de Amsterdammers met tien man verder.

Ajax heeft geen kind aan Heerenveen

Na de zege op Rangers blaakte Ajax van het zelfvertrouwen en dat was terug te zien in het duel met Heerenveen. De ploeg van Schreuder zocht vanaf de aftrap de aanval en de Friezen kwamen geen moment in de wedstrijd, terwijl ze een goede start in de Eredivisie kennen.

In vergelijking met het duel met Rangers had Schreuder alleen Klaassen voor Berghuis ingebracht en die keuze pakte direct goed uit. Het was namelijk Klaassen die Ajax na vier minuten spelen op voorsprong zette. De aanvallende middenvelder kopte een voorzet van Tadic overtuigend binnen: 1-0.

Ajax had in de openingsfase niets te duchten van Heerenveen en het was daarom wachten op een tweede treffer. Die viel na een kwartier spelen uit een variant van een vrije trap. Tadic tikte de bal naar de geheel vrijstaande Taylor, die Andries Noppert met een schot van afstand passeerde.

Op slag van rust kroop Heerenveen wat meer uit de schulp en dat resulteerde bijna in de 2-1. Alex Timossi kreeg de vrije doorgang, maar stuitte onderweg op Remko Pasveer. Dat was een flinke opsteker voor de doelman, die met Noppert om een plek in de Oranjeselectie voor de komende interlandperiode strijdt. Beiden zijn opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal.

Bassey valt in slotfase geblesseerd uit

Ook na het inbrengen van Jorge Sánchez voor rechtsback Devyne Rensch had Ajax na rust de touwtjes strak in handen. In de 48e minuut was het alweer raak voor de thuisploeg. Na een afgeslagen hoekschop kreeg Kudus de bal voor zijn voeten en na een pirouette schoof de Ghanees simpel raak.

Ajax gaf wederom een masterclass in Amsterdam weg. Nadat Tadic en Klaassen nog levensgrote kansen hadden gemist, werd het in de 59e minuut 4-0. Kudus tikte een voorzet van invaller Sánchez simpel binnen en maakte daarmee zijn tweede doelpunt van de avond en zijn derde treffer van de week.

Voor Schreuder was de 4-0 het sein om enkele basiskrachten naar de kant te halen met het oog op het duel met Liverpool. Hij haalde Steven Bergwijn en Edson Álvarez naar de kant en bracht de wederom gepasseerde Brobbey en debutant Grillitsch. Later kwam ook Berghuis binnen de lijnen voor Taylor.

Brobbey maakte als invaller een gretige indruk en gaf met de 5-0 een signaal af aan Schreuder. De spits bekroonde een fraaie steekpass van Tadic met zijn derde competitiegoal van het seizoen. Daarna nam Ajax wat gas terug, al kon de uitvalbeurt van Bassey daarmee niet voorkomen worden. Het was een smet op een nieuwe galavoorstelling van Ajax.

