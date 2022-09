Mede dankzij een treffer van Frenkie de Jong heeft FC Barcelona zaterdagavond met 0-4 gewonnen bij Cádiz. De wedstrijd in speelronde vijf in La Liga werd in de slotfase ruim een half uur stilgelegd wegens een medisch noodgeval op de tribune.

Zowel De Jong als Memphis Depay verscheen aan de aftrap in het El Estadio Nuevo Mirandilla. Laatstgenoemde profiteerde van het feit dat Robert Lewandowski rust kreeg van trainer Xavi.

Voor Memphis betekenden het zijn eerste competitieminuten in dit seizoen. De Oranje-international kon niet zijn stempel drukken op de wedstrijd. Sowieso had FC Barcelona het aanvankelijk erg lastig om gaatjes te vinden in de defensie van Cádiz.

Na de hervatting verhoogde FC Barcelona het tempo en kwam de thuisploeg onder grote druk te staan. Het was De Jong die na 55 minuten de ban brak. De middenvelder schoot raak nadat doelman Jeremías Ledesma een voorzet van Gavi niet kon onderscheppen. De Jong werd gedurende de afgelopen transferperiode veelvuldig in verband gebracht met Manchester United, maar de ex-Ajacied stond niet open voor een vertrek.

Vlak na de 0-1 moest Memphis plaatsmaken voor Lewandowski en het was de 34-jarige Pool die acht minuten na zijn entree de marge verdubbelde. De spits gleed de bal binnen nadat De Jong deze keer net niet toe kon slaan, na een vergelijkbare aanval als bij de eerste treffer.

Cádiz kon geen vuist maken en kwam simpelweg niet in het stuk voor. De nummer zeventien van het afgelopen seizoen dwong gedurende de hele wedstrijd nauwelijks kansen af.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de treffer van Frenkie de Jong.

Wedstrijd ligt lang stil wegens medisch noodgeval op tribune

In de 82ste minuut werd de wedstrijd tijdelijk onderbroken wegens een medisch noodgeval bij een fan. Nadat de spelers naar binnen waren gegaan, ging het duel weer verder en maakte FC Barcelona de klus gedecideerd af. Via invaller Ansu Fati werd het na een counter 0-3 en Ousmane Dembélé maakte er in de blessuretijd 0-4 van.

Met de eenvoudige zege behield FC Barcelona eenvoudig zijn ongeslagen status. Na vijf speelronden bezit de equipe van Xavi dertien punten, waarmee het voorlopig de ranglijst aanvoert. Real Madrid staat op twaalf punten en gaat de Catalanen weer voorbij bij een thuiszege op Real Mallorca zondag.

FC Barcelona gaat dinsdag in de Champions League op bezoek bij Bayern München, dat in de laatste seizoenen zeer vaak als plaaggeest van de Catalanen fungeerde.

Vorig seizoen strandde Barça in de groepsfase mede door twee nederlagen tegen 'Der Rekordmeister' en in 2020 werd het in de kwartfinale liefst 8-2 voor Bayern.

Kluivert verliest bij debuut voor Valencia

Eerder op de dag ging Justin Kluivert bij zijn debuut voor Valencia met 2-1 onderuit bij Rayo Vallecano. De aanvaller viel na 64 minuten in op het moment dat de meervoudig kampioen al met 2-0 achterstond.

De aansluitingstreffer van Mouctar Diakhaby kwam te laat (na 93 minuten) om nog een spannende slotfase in te luiden. Valencia huurt Kluivert dit seizoen van AS Roma, dat hem eerder stalde bij RB Leipzig en OGC Nice.

Met Karim Rekik als invaller won Sevilla met 2-3 bij Espanyol. Halverwege leidde de Champions League-deelnemer al met 0-3 dankzij onder meer twee goals van José Ángel Carmona.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga