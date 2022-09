Fortuna Sittard is er zaterdag door een doelpunt van NEC in de extra tijd niet in geslaagd voor het eerst dit Eredivisie-seizoen een wedstrijd te winnen. Pedro Marques maakte in de 95e minuut de 1-1 in het Goffertstadion.

Halverwege had NEC op voorsprong moeten staan, maar de vele kansen werden niet benut. Bovendien ontpopte Fortuna-doelman Ivor Pandur zich tot uitblinker. Ook Jasper Cillessen maakte een sterke indruk, maar de NEC-keeper had in de 71e minuut geen antwoord op het prachtige afstandsschot van Oguzhan Özyakup (1-0).

Zo leek Fortuna te gaan winnen, maar vlak voor het eindsignaal werd het via Marques dus toch nog gelijk. Twee minuten eerder had Fortuna-invaller Dogan Erdogan zijn tweede gele kaart en dus rood gehad.

Door de 1-1-eindstand heeft Fortuna na zes wedstrijden eindelijk een punt, maar door de late tegentreffer zullen de Limburgers daar niet blij mee zijn. Fortuna staat nog altijd laatste, omdat Go Ahead Eagles vrijdag met 2-3 won bij FC Volendam. De club uit Deventer staat nu op drie punten.

Nieuwe Fortuna-trainer zit op tribune

Het trainersduo Dominic Vergoossen en Jeroen Schepens zat zaterdag in Nijmegen voor het laatst als eindverantwoordelijke op de bank bij Fortuna, dat Julio Velázquez vrijdag vastlegde als opvolger van de ontslagen Sjors Ultee. De Spanjaard leidt maandag voor het eerst de training.

Vanaf de tribune zag Velázquez dat zijn nieuwe ploeg het voor rust moeilijk had tegen NEC. De Kroatische doelman Pandur moest in de tweede minuut al redden op een kopbal van Mikkel Duelund. Halverwege de eerste helft voorkwam hij opnieuw een doelpunt, dit keer bij een grote kopkans voor Landry Dimata. Aan de andere kant redde Cillessen knap bij een vrije trap van Burak Yilmaz. Het was de vijfde keer in zes wedstrijden dat NEC dit seizoen met 0-0 ging rusten.

Halverwege kwam bij Fortuna de gepasseerde Mats Seuntjens in de ploeg, maar het was een andere invaller die de bezoekers op voorsprong bracht. Özyakup schoot de bal in de 71e minuut schitterend in de linkerbovenhoek. De 43-voudig Turks international scoorde zo bij zijn debuut voor de Fortuna, dat hem anderhalve week geleden transfervrij oppikte. Begin 2020 was Özyakup ook al trefzeker in zijn eerste wedstrijd voor Feyenoord.

Fortuna dacht daarna al aan drie punten, maar er kwam nog een slotoffensief van NEC en maar liefst acht minuten extra tijd. In die blessuretijd kreeg Erdogan zijn tweede gele kaart, waarna de tien van Fortuna alsnog de gelijkmaker incasseerden. De Portugese invaller Marques maakte van dichtbij de 1-1.