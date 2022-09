Ajax-trainer Alfred Schreuder heeft voor de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen van zaterdagavond één wijziging doorgevoerd in zijn opstelling ten opzichte van het Champions League-duel met Rangers FC (4-0-zege) van woensdag. In plaats van Steven Berghuis maakt Davy Klaassen zijn opwachting.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Klaassen, Álvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

Opstelling sc Heerenveen Noppert; Van Ewijk, Van Aken, Van Beek, Bochniewicz, Kaib; Tahiri, Haye, Olsson; Van Hooijdonk, Timossi.

Na zijn sterke optreden tegen Rangers FC staat Mohammed Kudus opnieuw aan de aftrap, wat ook betekent dat Brian Brobbey opnieuw is gepasseerd. Ajax is na vijf speelrondes als enige club in de Eredivisie nog zonder puntenverlies.

De Friezen staan na twee zeges en drie gelijke spelen op negen punten. Doelman Andries Noppert, die deel uitmaakt van de voorlopige Oranjeselectie van Louis van Gaal, kreeg tot nu toe nog maar één treffer om de oren.

Ajax-Heerenveen was vorig seizoen kampioensduel

Ajax speelde vorig seizoen de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het werd toen 5-0 door goals van Nicolás Tagliafico, Steven Berghuis, Sébastien Haller, Brobbey en Edson Álvarez.

Dinsdag gaat Ajax in de groepsfase van de Champions League op bezoek bij Liverpool. 'The Reds' verloren tijdens de eerste speelronde van het Europese miljoenenbal met 4-1 bij Napoli.

Het duel tussen Ajax en sc Heerenveen begint zaterdag om 18.45 uur. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie