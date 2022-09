AC Milan heeft zaterdag met tien man weten te winnen van Sampdoria. De regerend landskampioen kreeg vlak na rust rood, maar zegevierde alsnog met 1-2. Napoli, de tegenstander van Ajax in de Champions League, is minstens voor één dag koploper na de zege op Spezia.

AC Milan kwam al na zes minuten spelen op voorsprong in Genoa. Junior Messias rondde een fraaie counter af, die werd ingeleid door een fraaie dribbel van Rafael Leão. De Braziliaan ontving vlak na rust zijn tweede gele kaart omdat hij bij een omhaal het hoofd van een tegenstander raakte.

Met tien man kreeg Milan al snel de 1-1 om de oren. Filip Djuricic, voormalig speler van sc Heerenveen, kopte een voorzet van Tommaso Augello bij de eerste paal binnen. AC Milan ging echter met de driepunter aan de haal.

Olivier Giroud benutte halverwege de tweede helft een penalty, die pas werd toegekend nadat de scheidsrechter door de VAR naar de kant was geroepen vanwege een handsbal. Daarna hield Milan ternauwernood stand. In de slotfase kreeg Sampdoria-trainer Marco Giampaolo rood voor commentaar op de leiding.

Door de zege komt AC Milan in punten gelijk met koploper Napoli, dat eerder op de dag met 1-0 van Spezia won. Napoli bezet de eerste plaats vanwege een beter doelsaldo. Atalanta kan zondag bij een zege op Cremonese weer de koppositie heroveren.

Napoli wint ook in Serie A na uithaal tegen Liverpool

Drie dagen na de uithaal tegen Liverpool (4-1-zege) in de Champions League won Napoli eerder op de dag dus met 1-0 van Spezia. De winnende treffer viel een minuut voor tijd voor de tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League

Napoli leek zich lang stuk te bijten op de nummer veertien van de Serie A, maar in de 89e minuut viel de winnende goal alsnog. Op aangeven van voormalig PSV'er Hirving Lozano schoof Giacomo Raspadori de 1-0 binnen. Napoli-trainer Luciano Spalletti kreeg nog wel rood na een akkefietje langs de lijn.

In de groepsfase van de Champions League is Napoli een van de drie tegenstanders van Ajax, naast Liverpool en Rangers FC. De ploeg van Spalletti boekte woensdag een sensationele 4-1-zege op Liverpool. Op 4 oktober spelen Ajax en Napoli in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst tegen elkaar. Komende dinsdag gaat Ajax op bezoek bij Liverpool. Napoli reist af naar Glasgow.

Een week na de nederlaag in de derby tegen AC Milan voorkwam Internazionale een nieuwe domper in de Serie A. Dankzij een doelpunt in de slotminuut van Marcelo Brozovic won de ploeg van trainer Simone Inzaghi met 1-0 van Torino. Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg. Denzel Dumfries werd na 68 minuten gewisseld. Bij Torino zat Perr Schuurs de hele wedstrijd op de bank.

