Napoli heeft zaterdag voorlopig de koppositie gegrepen in de Serie A. De tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League won dankzij een doelpunt in de slotminuut van laagvlieger Spezia, nadat de club uit Napels drie dagen geleden met 4-1 van Liverpool had gewonnen.

Napoli leek zich lang stuk te bijten op de nummer veertien van de Serie A, maar in de 89e minuut viel de winnende goal alsnog. Op aangeven van voormalig PSV'er Hirving Lozano schoof Giacomo Raspadori de 1-0 binnen. Daarna werd niet meer gescoord in het Stadio Diego Armando Maradona. Napoli-trainer Luciano Spalletti kreeg nog wel rood na een akkefietje langs de lijn.

Door de zege is Napoli voor zeker enkele uren koploper in de Serie A. De tweevoudig landskampioen is nog ongeslagen in de Italiaanse competitie met veertien punten uit zes duels. Daarmee heeft Napoli één punt meer dan nummer twee Atalanta.

AC Milan kan de koppositie later op de dag overnemen van Napoli. De regerend landskampioen speelt om 20.45 uur de uitwedstrijd tegen Sampdoria. AC Milan moet minstens met vier doelpunten verschil winnen om de nieuwe nummer één te worden. Atalanta speelt zondag een thuiswedstrijd tegen Cremonese.

In de groepsfase van de Champions League is Napoli een van de drie tegenstanders van Ajax, naast Liverpool en Rangers FC. De ploeg van Spalletti boekte woensdag een sensationele 4-1-zege op Liverpool. Op 4 oktober spelen Ajax en Napoli in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst tegen elkaar. Komende dinsdag gaat Ajax op bezoek bij Liverpool. Napoli reist af naar Glasgow.

