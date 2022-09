Bayern München heeft zaterdag door een fout van Matthijs de Ligt voor de derde keer op rij gelijkgespeeld in de Bundesliga. De Nederlander veroorzaakte in de laatste minuut een strafschop tegen VfB Stuttgart: 2-2. Trainer Marco Rose leidde RB Leipzig in zijn eerste wedstrijd naar een knappe zege op zijn oude club Borussia Dortmund: 3-0.

Het zag er in het begin nog rooskleurig uit voor Bayern tegen Stuttgart. De pas zeventienjarige Mathys Tel, die deze zomer overkwam van Stade Rennais, kroonde zich tot jongste doelpuntenmaker ooit van Bayern in de Bundesliga door in de 36e minuut de 1-0 te maken. De Fransman werkte binnen op aangeven van Alphonso Davies. Hij is de op drie na jongste doelpuntenmaker in de Duitse competitie ooit.

Bayern mocht van geluk spreken dat het kort na rust niet gelijk werd. Joshua Kimmich liet zich in het eigen strafschopgebied kinderlijk eenvoudig aftroeven door Atakan Karazor, waarna Serhou Guirassy kon binnentikken. Scheidsrechter Christian Dingert moest van de VAR naar het scherm langs de kant en besloot de treffer af te keuren omdat Kimmich heel kort werd vastgehouden door Karazor.

In de 57e minuut was het alsnog raak voor Stuttgart. Davies verloor de bal na een risicovolle pass op eigen helft en in de counter kon Chris Führich eenvoudig raak schieten. Het antwoord van Bayern liet drie minuten op zich wachten; Jamal Musiala vond in het strafschopgebied een gaatje in de linkerhoek.

De lat voorkwam een kwartier voor tijd dat Guirassy de gelijkmaker aantekende, maar in blessuretijd scoorde hij alsnog. De Ligt maakte in het strafschopgebied een overtreding op Guirassy, waarna Dingert na ingrijpen van de VAR naar de stip wees. Manuel Neuer was kansloos op het verwoestende schot van de spits.

Noussair Mazraoui maakte tegen Stuttgart zijn basisdebuut voor Bayern in de Bundesliga. De oud-Ajacied werd in de 61e minuut gewisseld. Ryan Gravenberch begon op de bank in de Allianz Arena en kwam in de 81e minuut het veld in voor Serge Gnabry. Bayern gaat op doelsaldo nog wel aan kop, maar SC Freiburg heeft evenveel punten en komt zondag nog in actie tegen Borussia Mönchengladbach.

Rose leidt Leipzig in eerste duel naar zege op oude club

In de Red Bull Arena zag de leiding van Leipzig tegen Dortmund het gewenste shockeffect na het vertrek van trainer Domenico Tedesco, die woensdag na de 1-4-nederlaag tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League werd ontslagen. Zijn opvolger Rose trof in zijn eerste duel direct de ploeg waar hij vorig seizoen aan het roer stond.

Rose kende een droomstart, want Willi Orbán zorgde in de zesde minuut al voor de 1-0 met een zeer fraaie kopbal uit een corner van Dominik Szoboszlai. De aangever bij de openingstreffer tekende op slag van rust zelf met een afstandsschot voor de 2-0 na knullig balverlies bij Dortmund. Amadou Haidara vergrootte de marge in de 84e minuut nog naar drie.

Het is de tweede keer in dit nog prille seizoen dat Dortmund verliest in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic, die de Champions League-campagne deze week begon met een 3-0-overwinning op FC Kopenhagen, heeft twee punten minder dan Bayern.

Micky van de Ven boekte met VfL Wolfsburg een 0-1-overwinning bij Eintracht Frankfurt, dat deze week in de Champions League met 0-3 van Sporting CP verloor. Maxence Lacroix maakte een kwartier na rust het enige doelpunt van de wedstrijd.

TSG 1899 Hoffenheim boekte een 3-1-overwinning op 1. FSV Mainz 05, dat al na 41 minuten met een man minder speelde door een rode kaart van Alexander Hack. Hertha BSC-Bayer Leverkusen eindigde in een 2-2-gelijkspel. Bij de bezoekers deed Jeremie Frimpong 76 minuten mee.

