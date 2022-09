Bij Go Ahead Eagles overheerst opluchting nadat de ploeg vrijdag tegen FC Volendam (2-3) de eerste punten van het seizoen had gepakt. Trainer René Hake en aanvoerder Bas Kuipers hopen dat de eerste zege vertrouwen geeft richting de rest van het seizoen.

"Ik denk dat Volendam makkelijker en beter speelde, maar daar lig ik geen moment wakker van", zei Hake voor de camera van ESPN na eerste driepunter van het Eredivisie-seizoen.

"Als je na vijf wedstrijden op nul punten staat, is er maar één ding dat je moet doen: punten halen", vervolgde de trainer. "Als dat er dan ook nog eens meteen drie zijn, is het helemaal geweldig."

Kuipers, maker van twee doelpunten in het Kras Stadion, sloot zich aan bij de woorden van zijn trainer. "Het is heerlijk om de eerste punten te pakken en hoe maakt dan niet zo veel uit. Het boeit me nu allemaal niet, die analyses."

Go Ahead viert de zege met de meegereisde fans. Go Ahead viert de zege met de meegereisde fans. Foto: Pro Shots

'Zeker zo'n tweede jaar is lastig'

Go Ahead Eagles deed het vorig seizoen met een dertiende plek verrassend goed in het eerste jaar na de terugkeer op het hoogste niveau. Dit seizoen waren de Deventenaren nog niet succesvol: Go Ahead kreeg complimenten over het voetbal, maar was na vijf duels nog zonder punten.

"Het was af en toe lastig, omdat je weet dat het een heel moeilijk seizoen voor ons wordt", zei Kuipers. "Zeker zo'n tweede jaar is lastig. En met veel nieuwe jongens is het ook niet goed voor het vertrouwen als je steeds geen punten pakt. Juist daarom is deze overwinning heel belangrijk."

Door de zege van Go Ahead is Fortuna Sittard de enige ploeg in de Eredivisie die nog niet van de nul af is. Go Ahead staat momenteel zeventiende en heeft één punt minder dan FC Volendam.