Dirk Kuijt kan de kritiek van de ADO-fans goed begrijpen, maar is niet te spreken over de manier waarop zij hun onvrede vrijdag tijdens ADO Den Haag-Jong AZ (2-2) uitten. Tijdens het duel waren op verschillende plekken op de tribunes witte zakdoekjes te zien.

"Het is jammer dat ze niet eerst negentig minuten achter ons staan en pas daarna hun kritiek uiten", reageerde Kuijt bij ESPN op de acties van de ADO-aanhang in het Bingoal Stadion. "Daar zou ik absoluut geen moeite mee hebben."

Door het gelijkspel tegen Jong AZ blijft de teller van ADO na zes speelrondes op slechts één overwinning staan. Met vier punten bekleedt de ploeg, die vorig seizoen promotie naar de Eredivisie misliep, de zeventiende plek in de Eerste Divisie.

Kuijt vindt het niet gek dat er gemor vanaf de tribunes klonk. "Ik kan het me heel goed voorstellen. Zeker na de wedstrijden die we tot nu toe hebben gespeeld en het magere puntenaantal dat we hebben binnengehaald", zei de trainer.

Op de tribunes waren witte zakdoekjes te zien waarmee supporters hun onvrede uitten over de trainer. Foto: Pro Shots

'Nu voelde je vanaf het begin al een negatieve sfeer'

"Ik heb zelf een behoorlijk dikke huid, maar ik vind het echt lastig voor mijn spelers", vervolgde Kuijt bij Omroep West. "Ik had gehoopt dat het publiek achter de groep ging staan om hen te steunen. Dat hebben zij nodig."

"Ik denk dat de supporters net dat beetje verschil hadden kunnen maken en ons over dat dode punt heen hadden kunnen helpen, zodat we de wedstrijd vandaag hadden kunnen winnen. Nu voelde je toch eigenlijk vanaf het begin al een beetje een negatieve sfeer."

ADO komt maandag weer in actie tegen een beloftenteam. Dan gaat de club uit de hofstad op bezoek bij Jong FC Utrecht. Vrijdag wacht ADO een duel met PEC Zwolle, dat ongeslagen bovenaan staat.

